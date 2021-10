MSCI bringt Climate Lab auf den Markt – Lösung unterstützt Investoren beim Messen und Verwalten von Klimarisiken

Durch die Kombination von MSCI-Klimadaten und analytischen Risiko- und Portfoliomanagement-Funktionen erleichtert Climate Lab eine unternehmensweite Überwachung und Verwaltung von Klimaneutralitätszielen

MSCI Inc. (NYSE:MSCI), ein führender Anbieter von Tools und Serviceleistungen zur Unterstützung kritischer Entscheidungen für die weltweite Investmentbranche, hat heute die Einführung von MSCI Climate Lab bekannt gegeben, einer neuen Anwendung zur Überwachung und Verwaltung von Klima- und Finanzrisiken für Investoren auf Unternehmensebene. Durch die Kombination der Stärken von MSCI bei Klimamodellierung, Finanzrisikomanagement und Portfolioanalyse gibt die Anwendung Investoren die notwendigen Daten und Tools an die Hand, um die Fortschritte von Unternehmen auf dem Weg zu einer klimaneutralen Zukunft zu verfolgen und zu bewerten und ihre Portfolios an den Netto-Null-Klimazielen auszurichten.

Das MSCI Climate Lab kommt zu einem kritischen Zeitpunkt auf den Markt, da immer mehr führende institutionelle Investoren ihr Kapital entsprechend den Klimaneutralitätszielen anlegen und die Welt in eine nachhaltige Zukunft führen wollen. Mit Climate Lab präsentiert MSCI eine Lösung, die speziell für die Anforderungen institutioneller Investoren entwickelt wurde. Sie ermöglicht eine umfangreiche Umstellung von Portfolios in Übereinstimmung mit den Netto-Null-Zielen und verwaltet die zugrundeliegenden komplexen, enormen Datenmengen, die die Analyse dieser Portfolios unterstützen. Climate Lab kombiniert die Klimadaten- und Finanzmodellierungsfunktionen von MSCI für unterschiedliche Anlageklassen zu einer benutzerfreundlichen Plattform, um Trends auszuwerten, Vorreiter und Nachzügler zu identifizieren und Szenarioanalysen von der Unternehmens- bis hin zur Emittentenebene zu erstellen. Insbesondere wird MSCI Climate Lab die Aggregation der erst kürzlich veröffentlichten Unternehmenslösung Implied Temperature Rise auf Portfolioebene ermöglichen. Die Investoren werden so in die Lage versetzt, die vorausschauende Metrik für alle von ihnen verwalteten Fonds zu überwachen.

„Die Entscheidungen von Akteuren der Finanzbranche werden den Übergang in eine klimaneutrale Wirtschaft beeinflussen und die Art und Weise, wie wir Kapital bereitstellen und Investitionsstrategien umsetzen, dauerhaft verändern. Netto-Null-Strategien und -Verpflichtungen stellen Investoren jedoch vor neue Herausforderungen – nicht nur im Zusammenhang mit der veränderten Kapitalzuweisung, sondern auch beim Extrahieren von Erkenntnissen zu Portfolios aus Daten, die zur Unterstützung des Investitionsprozesses und einer unternehmensweiten Umsetzung der Klimaneutralität notwendig sind“, so Remy Briand, Global Head of ESG and Climate bei MSCI. „Mit Climate Lab haben Investoren endlich die Möglichkeit, ihre bestehenden Anlagestrategien auf die Netto-Null-Ziele auszurichten. Führungskräften bietet die Lösung ein neues Maß an Transparenz und Koordinationsmöglichkeiten und fördert wichtige Fortschritte beim Klimaschutz auf allen Unternehmensebenen. Dies ist ein wichtiger Schritt, um die Netto-Null-Revolution verwirklichen zu können.“

MSCI Climate Lab unterstützt Investoren bei folgenden Aufgaben:

Zugriff auf marktführende Klimadaten für verschiedene Anlageklassen, darunter Daten zu Kohlenstoffemissionen (Scope 1, 2 und 3), Temperaturanpassungen, Netto-Null-Zielen von Unternehmen und Szenarioanalysen

Zugang zu Datensätzen und Analysen aus dem soliden MSCI-Toolkit für Klimalösungen, einschließlich der kürzlich eingeführten Anwendung Implied Temperature Rise und der Target Scorecard

Identifizieren und Erkennen von Klimarisiken und -trends auf Unternehmensebene für alle Fonds und Portfolios

Bewerten und Verwalten der Portfolioausrichtung auf das Pariser Abkommen

Berechnen von Prognosen zu Klimaemissionen von Unternehmen anhand von Emittentenzielen und zukunftsorientierten hypothetischen Szenarien

Erstellen von Vergleichen zwischen den Kohlenstoffbudgets von Unternehmen und den projizierten Kohlenstoffemissionen und Identifizieren von Emittenten, mit denen die Investoren Klima- und Emissionsstrategien erörtern wollen.

„Viele der weltweit führenden Institutionen positionieren ihre Portfolios neu, um die Klimaziele zu erreichen. Bisher war jedoch keine Technologie verfügbar, um in kurzer Zeit skalierbare und effektive Erkenntnisse und Verwaltungsfunktionen zu Klimarisiken für alle Fonds und Portfolios bereitzustellen. Bei MSCI richten wir unsere Anstrengungen auf die Umwandlung von großen Datenmengen in verwertbare Erkenntnisse, die unsere Kunden auf ihre Portfolios anwenden können. Im Durchschnitt verarbeiten wir jeden Tag 70 Millionen Positionen und eine Billion Asset-Bewertungen“, so Jorge Mina, Head of Analytics bei MSCI. „Climate Lab kombiniert die klimawissenschaftlichen, analytischen und technologischen Fähigkeiten von MSCI, sodass unsere Kunden umgehend mit der Überwachung und Verwaltung ihrer eigenen Netto-Null-Umstellung starten können.“

Die Markteinführung von Climate Lab zeigt das kontinuierliche Engagement von MSCI, neue Investmentlösungen zu entwickeln, um die Rolle der Kapitalmärkte bei der Überwindung der Klimakrise zu stärken. Die Lösung wurde teilweise in Kooperation mit Microsoft im Rahmen einer umfassenderen strategischen Partnerschaftzwischen den beiden Unternehmen entwickelt.

Über MSCI

MSCI ist ein führender Anbieter von Tools und Dienstleistungen zur Unterstützung kritischer Entscheidungen für die globale Investmentgemeinschaft. Mit über 50 Jahren Erfahrung in den Bereichen Forschung, Daten und Technologie ermöglichen wir bessere Investitionsentscheidungen, indem wir unseren Kunden ein besseres Verständnis und eine fundierte Analyse der wichtigsten Faktoren für Risiken und Renditen vermitteln und sie dabei unterstützen, auf dieser Basis effektivere Portfolios aufzubauen. Wir entwickeln branchenführende, analysengestützte Lösungen, mit denen Kunden Erkenntnisse über die Investitionsprozesse erhalten und von einer verbesserten Transparenz profitieren können. Weitere Informationen finden Sie unter www.msci.com.

