MSCI kündigt strategische Allianz mit Microsoft zur Innovationsbeschleunigung in der weltweiten Investmentbranche an

MSCI Inc. (NYSE:MSCI) und Microsoft Corp. haben eine strategische Allianz zur Innovationsbeschleunigung in der weltweiten Investmentbranche gebildet. Durch die Bündelung der Möglichkeiten der Cloud- und KI-Technologien von Microsoft und der globalen Reichweite von MSCI mithilfe des Toolportfolios zur Unterstützung von Anlageentscheidungen werden die Unternehmen neue Innovationen für die Branche erschließen, während MSCI das Kundenerlebnis unter den weltweit anspruchsvollsten Investoren wie Vermögensverwaltern, Vermögensbesitzern, Hedgefonds und Banken verbessern wird.

Zunächst werden die Unternehmen den Fokus auf die schrittweise Verlagerung der bestehenden Produkte, Daten und Dienstleistungen von MSCI auf Azure als bevorzugte Cloud-Plattform setzen. Den Anfang machen die Lösungen Index und Analytics, gefolgt von den Produkten und Ratings im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG), Daten und Lösungen rund um Immobilien sowie die Risikoanalyse-Plattform Beon von MSCI. Durch die Modernisierung der Dienste und Infrastruktur für Daten und Analytik von MSCI können die Unternehmen neue Funktionen bereitstellen, die den Anlegern eine schnellere und effizientere Datenverwaltung und ein besseres Verständnis der Risiko- und Performancetreiber ermöglichen.

Überdies werden MSCI und Microsoft Kooperationsmöglichkeiten zur Entwicklung von Klimarisiko- und ESG-Lösungen erkunden und dabei die Azure und Power Platform von Microsoft und die ESG- und Klimalösungen von MSCI nutzen. Entsprechend dem Engagement beider Unternehmen für Nachhaltigkeit soll die zukünftige Zusammenarbeit Anlegern dabei helfen, die Geschäftsrisiken und Chancen des Klimawandels besser zu verstehen und zu deuten.

„Der Bedarf von Investoren an zügiger Innovation und Anpassung im Zusammenhang mit der Entwicklung von Strategien und Geschäftsmodellen, dem Aufbau und der Verwaltung von Big Data und der Verbesserung der betrieblichen Effizienz nimmt weltweit mit rasanter Geschwindigkeit zu“, sagte Henry Fernandez, Chairman und CEO von MSCI. „Unsere strategische Allianz mit Microsoft unterstreicht das Bekenntnis von MSCI zur unermüdlichen Förderung von Innovationen in der Technologie unserer Produkte und Dienstleistungen, um Investoren bei der Erzielung der gewünschten Anlageergebnisse zu unterstützen.“

„Unsere strategische Zusammenarbeit mit Microsoft ist der jüngste Schritt unserer langen und etablierten Tradition der Innovation und wir freuen uns über das langfristige Potenzial dieser Beziehung“, ergänzte Jigar Thakkar, Chief Technology Officer und Head of Engineering bei MSCI. „MSCI ist ein zukunftsgerichtetes Unternehmen und mit Azure können wir nicht nur unsere aktuellen Kapazitäten und Kundenlösungen verbessern, sondern auch die erforderliche Plattform bieten, um unseren Kurs bei der Entwicklung erstklassiger Technologien und Instrumente zur Lösung der Herausforderungen der Investmentbranche von morgen zu beschleunigen.“

„Anleger nutzen modernste Technologien für intelligente Einblicke, das Risikomanagement und die Erkennung von Unregelmäßigkeiten, damit sie ihren Kunden bei der Erreichung ihrer Anlageziele helfen können“, sagte Scott Guthrie, Executive Vice President, Cloud +AI, Microsoft. „Durch die Ausschöpfung der Möglichkeiten von Azure und den entsprechenden KI-Funktionen sowie der Expertise und Position von MSCI in der Investmentbranche können wir neue Innovationen beschleunigt vorantreiben, die Investoren dabei helfen, die Wertentwicklung ihrer Kunden stärker zu optimieren.“

„Diese Allianz eröffnet der weltweiten Anlegergemeinschaft spannende Möglichkeiten“, sagte Merrie Williamson, Microsoft VP von Azure Apps and Infrastructure. „Die Kombination des unermüdlichen Innovationsstrebens von MSCI mit der fundierten Datenexpertise, dem ausgedehnten Partner-Ökosystem und den Markteinführungsfähigkeiten von Microsoft hat das Potenzial, die Investmentbranche voranzubringen.“

Über MSCI

MSCI ist ein führender Anbieter von Tools und Dienstleistungen zur Unterstützung kritischer Entscheidungen für die globale Investmentgemeinschaft. Mit über 45 Jahren Erfahrung in den Bereichen Forschung, Daten und Technologie ermöglichen wir fundiertere Investitionsentscheidungen, indem wir unseren Kunden helfen, die wichtigsten Treiber für Risiken und Renditen zu erkennen und zu analysieren und effektivere Portfolios aufzubauen. Wir entwickeln branchenführende, analysengestützte Lösungen, mit denen Kunden Einblicke in die Investitionsprozesse erhalten und von einer verbesserten Transparenz profitieren können. Weitere Informationen finden Sie auf www.msci.com.

Über Microsoft

Microsoft (Nasdaq „MSFT“ @microsoft) ermöglicht die digitale Transformation für das Zeitalter der intelligenten Cloud und der Intelligent Edge. Die Mission des Unternehmens ist es, jede Person und jede Organisation auf dem Planeten zu befähigen, mehr zu erreichen.

