MSCI startet in Zusammenarbeit mit Microsoft Investment Solutions as a Service

Investment Solutions as a Service von MSCI werden es Anlegern mithilfe von Cloud- und KI-Technologien von Microsoft ermöglichen, bessere Portfolios für eine bessere Welt zu erstellen

MSCI Inc. (NYSE:MSCI), ein führender Anbieter von Tools und Dienstleistungen zur Unterstützung von Investment-Entscheidungen, gab heute die Entwicklung von Investment Solutions as a Service in Zusammenarbeit mit Microsoft Corp. für die globale Investmentbranche bekannt. Der neue Service ermöglicht es institutionellen Anlegern, Technologien der nächsten Generation, innovative Analyseverfahren und Big Data zu nutzen, um wichtige strategische Herausforderungen und Investment-Herausforderungen frühzeitig zu erkennen und zu bewältigen.

Ziel des Service ist es, langfristige Technologie- und Datentrends mit den unmittelbaren Bedürfnissen der Investoren in Einklang zu bringen. Der Service greift auf Cloud- und KI-Technologien von Microsoft sowie auf die umfangreichen Datensätze, die Analysemodelle und das fundierte Know-how von MSCI in der globalen Investmentbranche zurück, die als Basis für Investment-Entscheidungen der nächsten Generation dienen.

Investment Solutions as a Service werden den Investmentprozess und die Investmenterfahrung grundlegend verändern. Gestartet wird im Jahr 2021 mit den folgenden Services:



Die Einführung dieser Services erfolgt als Reaktion auf die wachsende Nachfrage nach Technologien, die „Solutions as a Service“ anbieten, Big Data nutzen und maßgeschneiderte Erfahrungen bereitstellen. Die Lösungen sind Teil der strategischen Allianz von MSCI und Microsoft, die im Jahr 2020 begründet wurde, um Innovationen in der weltweiten Investmentbranche zu beschleunigen.

„Die Kooperation mit Microsoft unterstreicht den kontinuierlichen Einsatz von MSCI, neue innovative Investment-Lösungen zu entwickeln“, so Henry Fernandez, Chairman und CEO von MSCI. „Wir haben die wegweisende Technologie von Microsoft mit unseren robusten Daten, unserem analytischen Know-how und unserem genauen Verständnis der Kundenherausforderungen kombiniert, um ein Servicepaket für Investoren zu bündeln. Von der Reaktion auf die historischen, bisher ungekannten Herausforderungen, die der Klimawandel hervorbringt, bis hin zur praktischen Nutzung von Big Data und innovativer Analytik: Investment Solutions as a Service sind ein Meilenstein für Investment-Entscheidungen der nächsten Generation.“

„Sowohl MSCI als auch Microsoft sind bestrebt, Innovationen in der Finanzdienstleistungsbranche voranzutreiben“, so Scott Guthrie, Executive Vice President des Bereichs Cloud + AI von Microsoft. „Die Investment-Lösungen von MSCI in Verbindung mit den Daten- und Analysefähigkeiten von Microsoft Azure werden es Investmentmanagern ermöglichen, auf den globalen Märkten von heute mithilfe intelligenter Erkenntnisse sicher zu navigieren.“

ESG Solutions as a Service (Umwelt-, Sozial- und Governance-Lösungen)

Das Thema ESG genießt bei Investoren und Unternehmen aus aller Welt hohe Priorität. ESG Solutions as a Service werden sie dabei unterstützen, Investment- und Geschäftsrisiken sowie Investment- und Geschäftschancen besser zu verstehen, zu analysieren und zu interpretieren, die der Klimawandel mit sich bringt. Durch die Nutzung von Microsoft Azure und von PowerBI-Plattformen werden Investoren in der Lage sein, Branchen und Unternehmen mithilfe der weltweit führenden ESG-Analyseverfahren zu bewerten. Unternehmen werden in der Lage sein, die eigene Risikobewertung im Vergleich zu ihren Wettbewerbern besser zu verstehen. Der Service wird detaillierte Erkenntnisse über die Anpassungsfähigkeit von Unternehmen an den Klimawandel, Messungen der CO2-Bilanz sowie Daten zur Exposition gegenüber Naturrisiken und klimabezogenen Ereignissen wie etwa Wirbelstürmen und Überschwemmungen liefern.

Index Solutions as a Service

Index Solutions as a Service bieten Anlegern die Möglichkeit, Indizes zu erstellen und anzupassen. Damit haben die Kunden erstmals die Möglichkeit, die Kompetenzen von MSCI im Bereich der Indexerstellung selbst zu nutzen. Der Service zielt darauf ab, auf praktisch nutzbare, effiziente Weise Leistungen zu liefern, welche die Zeit von der Markthypothese bis zur Einführung neuer, maßgeschneiderter Indizes verkürzen. Index Solutions as a Service basieren auf Microsoft Azure und nutzen die Erkenntnisse aus über 50 Jahren Indexerfahrung von MSCI. Die Nutzer werden die Möglichkeit haben, auf reibungslose Weise selbst kundenspezifische Indizes zu erstellen, zu testen und zu analysieren, diese Indizes mit etablierten Benchmarks zu vergleichen, die selbst erstellten Indizes in einem iterativen Verfahren fein abzustimmen und diese dann bei MSCI zu ordern.

Data Management Solutions as a Service und Investment Analytics Solutions as a Service

Mit Data Management Solutions as a Service und Investment Analytics Solutions as a Service können Investoren auf neue, dynamische Art und Weise einen vielfältigen, umfangreichen Bestand an Datensätzen und robusten Analysekompetenzen, welche die leistungsstarken Investmentlösungen von MSCI bieten, direkt erschließen und nutzen. MSCI wird ein neues Entwicklerportal einrichten, auf dem APIs angeboten werden, die sich nahtlos in die vorhandenen Systeme der Kunden integrieren lassen. Über das Entwicklerportal können Entwickler und Analysten historische Marktdaten zu einer Reihe von Anlageklassen suchen, auswählen und analysieren und eigene Investment-Lösungen entwickeln, die ihren individuellen Anforderungen an die Risiken und die Portfoliostruktur entsprechen.

„Die Einführung der Investment Solutions as a Service von MSCI ist das jüngste Beispiel für unsere kontinuierliche Innovationstätigkeit und unser Streben nach der Entwicklung von Spitzentechnologien“, so Jigar Thakkar, Chief Technology Officer und Head of Engineering von MSCI. „Uns ist bewusst, dass unsere Kunden in einem immer komplexeren Umfeld agieren, in dem mehr denn je ein dringlicher Bedarf an intelligenten Erkenntnissen für das Portfoliomanagement und die Risikoanalyse besteht. Unsere neuen Services bieten eine nahtlose Erfahrung mit schneller Selbstanpassung und Erkundung unserer Datensätze und bieten den Investoren leistungsstärkere Tools denn je.“

Über MSCI

MSCI ist ein führender Anbieter von Tools und Dienstleistungen zur Unterstützung kritischer Entscheidungen für die globale Anlegergemeinschaft. Mit über 50 Jahren Erfahrung in den Bereichen Research, Daten und Technologie ermöglichen wir bessere Anlageentscheidungen, indem wir unseren Kunden ein besseres Verständnis der wichtigsten Treiber für Risiken und Renditen vermitteln und ihnen helfen, auf dieser Basis effektivere Portfolios aufzubauen. Wir entwickeln branchenführende, analysengestützte Lösungen, mit denen Kunden Einblicke in die Anlageprozesse erhalten und von einer verbesserten Transparenz profitieren können. Weitere Informationen finden Sie unter www.msci.com.

Die hierin enthaltenen Informationen (die „Informationen“) dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung von MSCI weder ganz noch teilweise vervielfältigt oder weiterverbreitet werden. Die Informationen dürfen nicht verwendet werden, um andere Daten zu verifizieren oder zu korrigieren, um abgeleitete Werke zu erstellen, um Indizes, Risikomodelle oder Analysen zu erstellen. Sie dürfen auch nicht in Verbindung mit der Ausgabe, dem Angebot, dem Sponsoring, der Verwaltung oder der Vermarktung von Wertpapieren, Portfolios, Finanzprodukten oder anderen Anlageformen verwendet werden. Historische Daten und Analysen sollten nicht als Hinweis oder Garantie für zukünftige Wertentwicklungen, Analysen, Prognosen oder Vorhersagen verstanden werden. Keine der Informationen oder MSCI-Indizes oder andere Produkte oder Dienstleistungen stellen ein Angebot zum Kauf oder Verkauf oder eine Bewerbung oder Empfehlung von Wertpapieren, Finanzinstrumenten oder Produkten oder Handelsstrategien dar. Darüber hinaus stellen weder die Informationen noch ein MSCI-Index eine Anlageberatung oder eine Empfehlung dar, irgendeine Art von Anlageentscheidung zu treffen (oder zu unterlassen), und dürfen nicht als solche angesehen werden. Die Informationen werden ohne Gewähr zur Verfügung gestellt. Der Nutzer der Informationen trägt das gesamte Risiko der Nutzung, die er im Hinblick auf die Informationen vornimmt oder zulässt. WEDER MSCI INC. NOCH EINE IHRER TOCHTERGESELLSCHAFTEN ODER IHRE ODER DEREN DIREKTEN ODER INDIREKTEN ZULIEFERER ODER DRITTE, DIE AN DER ERSTELLUNG ODER ZUSAMMENSTELLUNG DER INFORMATIONEN BETEILIGT SIND (JEWEILS EIN „INFORMATIONSANBIETER“), GIBT IRGENDWELCHE GARANTIEN ODER ZUSICHERUNGEN AB, UND IM GRÖSSTMÖGLICHEN GESETZLICH ZULÄSSIGEN UMFANG LEHNT JEDER INFORMATIONSANBIETER HIERMIT AUSDRÜCKLICH ALLE STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN AB, EINSCHLIESSLICH GARANTIEN DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. OHNE EINSCHRÄNKUNG DES VORSTEHENDEN UND IM GRÖSSTMÖGLICHEN GESETZLICH ZULÄSSIGEN UMFANG HAFTET KEINER DER INFORMATIONSANBIETER IN BEZUG AUF DIE INFORMATIONEN FÜR DIREKTE, INDIREKTE, SPEZIELLE, STRAFENDE, FOLGE- ODER SONSTIGE SCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH ENTGANGENER GEWINNE), SELBST WENN ER ÜBER DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN INFORMIERT WURDE. Durch die vorstehenden Ausführungen wird keine Haftung ausgeschlossen oder beschränkt, die nach geltendem Recht nicht ausgeschlossen oder beschränkt werden darf. Hinweis zum Datenschutz: Informationen darüber, wie MSCI personenbezogene Daten sammelt und verwendet, finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen unter https://www.msci.com/privacy-pledge.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

