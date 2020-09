MTU Aero Engines: Aktie mit interessantem Setup!

Nachdem die Aktie von MTU zu Beginn dieses Jahres noch einen stolzen Wert von 289,30 Euro aufwies, geriet das Papier nur wenig später in den Sog des Corona-Crashs und setzt auf 97,76 Euro bis Mitte März zurück. Nach der Gegenreaktion der ersten Stunde konnte ein Zwischenhoch bei 187,75 Euro markiert werden, die Aufwärtsdynamik ließ aber schnell wieder nach und zwang die Aktie wieder in den Unterstützungsbereich um 130,00 Euro abwärts. Genau an dieser Stelle macht sich derzeit allerdings ein hoffnungsvoller Doppelboden breit, der entsprechend mit einem weiteren Kursanstieg noch bestätigt werden müsste. Sollte dieses Kunststückchen jedoch gelingen und wieder mehr Kapital in das Unternehmen zurückfließen, könnte dies durchaus für die nächsten Monate ein interessantes Investment auf der Long-Seite darstellen.

Ungewisse Zukunft

Obwohl sich augenscheinlich ein Doppelboden um 130,00 Euro kurzzeitig durchsetzen kann, bleiben die Hürden auf der Oberseite recht hoch. Kurzfristige Gewinne könnten zunächst in den Bereich von 145,90 Euro aufwärts reichen, darüber dürfte sicherlich der 50-Tage-Durchschnitt bei derzeit 151,48 Euro in den Fokus geraten. Aber erst über einem Niveau von mindestens 165,00 Euro dürfte das Wertpapier von MTU weiter hochziehen und könnte seine Erholungshochs aus Juni dieses Jahres bei 187,75 Euro ansteuern. Wer sich ebenfalls auf die bullische Seite schlagen möchte, kann hierzu beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KB3B9V zurückgreifen. Bei einem signifikanten Bruch der Unterstützung um 130,00 Euro dürften dagegen weitere Verluste folgen, dabei stellt das Niveau von 118,55 Euro eine erste Orientierungsmarke dar. Darunter muss MTU im Bereich von 107,55 Euro nach einem weiteren Boden suchen.

MTU Aero Engines (Tageschart in Euro) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 145,90 // 151,51 // 156,96 // 160,00 // 164,95 // 168,25 Euro Unterstützungen: 137,60 // 130,00 // 126,75 // 123,00 // 114,76 // 112,40 Euro

Fazit

Risikofreudige Anleger können über ein Direktinvestment über das vorgestellte Open End Turbo Long Zertifikat WKN KB3B9V nachdenken. Vorsichtige Investoren hingegen trauen sich erst oberhalb des 50-Tage-Durchschnitts in entsprechende Positionen hinein. In beiden Fällen wäre als erste große Zielmarke ein Niveau von 160,00 Euro zu nennen, aber erst oberhalb von 165,00 Euro dürfte das Papier auf Sicht der nächsten Monate richtig durchstarten können. Aus dem Stand heraus ergibt sich Aufwärtspotenzial von 110 Prozent, der entsprechende Schlussstand im Zertifikat läge bei 3,23 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte das Niveau des Doppelbodens von rund 130,00 Euro vorerst nicht übersteigen, damit wird ein potenzieller Ausstiegskurs von 0,23 Euro möglich.

Strategie für steigende Kurse WKN: KB3B9V Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,50 - 1,52 Euro Emittent: Citi Basispreis: 127,5789 Euro Basiswert: MTU Aero Engines KO-Schwelle: 127,5789 Euro akt. Kurs Basiswert: 142,70 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 2,23 Euro Hebel: 9,4 Kurschance: + 110 Prozent Börse Frankfurt

