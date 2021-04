MTU Aero Engines halbiert Gewinn und bestätigt Prognosen

München (Reuters) - Der Gewinn des Triebwerksherstellers MTU Aero Engines hat sich in den ersten drei Monaten des Jahres halbiert.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sank auf 86 (2020: 182) Millionen Euro, wie der Airbus- und Boeing-Zulieferer am Freitag in München mitteilte. Der Umsatz brach um 22 Prozent auf 989 Millionen Euro ein. Vor allem Aufträge für neue Triebwerke für zivile Flugzeuge brachen weg. Damit traf MTU aber die Erwartungen der Analysten fast punktgenau. Konzernchef Reiner Winkler zog ein positives Fazit: "Wir arbeiten auch in der schwersten Krise unserer Branche weiterhin profitabel." Das erste Quartal des Vorjahres sei von der Corona-Pandemie noch kaum betroffen gewesen.

An den Zielen für das Gesamtjahr hält MTU fest: Der Umsatz soll auf 4,2 bis 4,6 Milliarden Euro steigen. Die bereinigte Umsatzrendite vor Steuern und Zinsen (Ebit-Marge) soll zwischen 9,5 und 10,5 Prozent liegen. Im ersten Quartal lag sie mit 8,7 (Vorjahr: 14,3) Prozent unter der Zielmarke.