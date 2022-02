MTU - Aktie nach Zahlen gut unterwegs

MTU gab heute vorbörsliche Zahlen bekannt. Die Börse reagiert darauf mit einem Plus von 3,59 %. Damit ist die Aktie im frühen Handel der größte Gewinner im Index. Zwar lag der Umsatz unter den Erwartungen den Analysten, aber Ebit und Nettogewinn liegen über den Erwartungen. Die Dividende für das Jahr 2021 soll bei 2,10 EUR je Aktie liegen und damit 11 Cent über der durchschnittlichen Erwartung.

Die MTU-Aktie krachte im März 2020 auf ein Tief bei 97,76 EUR. Danach erholte sich der Wert schnell auf 221,00 EUR. Im Juni 2021 kam es zu einem Ausbruchsversuch über dieses Hoch, der aber misslang.

Nach einem Rücksetzer auf das log. 38,2 % Retracement bei 163,59 EUR bildete die Aktie einen kleinen Doppelboden aus. In dieser Woche kommt es zu einem Ausbruchsversuch über den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch. Aktuell notiert der Aktienkurs über diesem Abwärtstrend. Die Aktie dringt in die Widerstandszone zwischen 204,40 EUR und 207,10 EUR ein.

Rallyschub möglich

Der Ausbruch über den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch könnte eine Rally einleiten. Erstes Ziel ist der breite Widerstandsbereich zwischen 221,00 EUR und 229,10 EUR. Gelingt ein Ausbruch über diesen Widerstandsbereich, dann wäre der Weg Richtung Allzeithoch bei 289,30 EUR frei.

Ein Rückfall unter 199,23 EUR und damit in den Abwärtstrend ab dem Allzeithoch könnte die Bullen allerdings wieder in Schwierigkeiten bringen. Ein Rückfall in Richtung 163,59 EUR wäre dann möglich.

Fazit: Die Zahlen sollten der Aktie weiteren Auftrieb verleihen.

MTU Aero Engines AG

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)