MTU - Allzeithoch schon wieder in Sichtweite

Die Aktie von MTU legte im letzten Jahr eine starke Rally hin und setzte damit die langfristige Aufwärtsbewegung fort. Am 05. September erreichte der Wert ein wichtiges Zwischenhoch bei 257,20 EUR. Anschließend konsolidierte er mehrere Monate. Am 05. Dezember gelang aber der Ausbruch über 257,20 EUR und anschließend ein Anstieg auf das aktuelle Allzeithoch bei 266,30 EUR. Von dort aus setzte die Aktie zurück. Die Unterstützung bei 247,00 EUR gab jedoch Halt. In den letzten Tagen pendelte der Wert um das Hoch aus dem September. Gestern setzte er sich mit einer langen weißen Kerze nach oben ab und näherte sich dem Allzeithoch an.

Bald neues Allzeithoch?

Gelingt der MTU-Aktie ein Ausbruch über 266,30 EUR, dann kann die Rally der letzten Wochen weitergehen. Ein Anstieg bis 272,51 EUR und sogar 286,37 EUR wäre dann möglich. Auf der Unterseite ist die Marke bei 247,00 EUR die entscheidende Unterstützung. Ein Rückfall auf Tagesschlusskursbasis darunter würde das Chartbild zum Kippen bringen.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)