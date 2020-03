MTU - Das waren 3 heftige Wochen

Die MTU-Aktie startete nach einem Tief bei 12,87 EUR im Oktober 2008 zu einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Über viele Zwischenstationen kletterte die Aktie bis Januar 2020 auf das aktuelle Allzeithoch bei 289,30 EUR. Anschließend konsolidierte sie zunächst auf hohem Niveau seitwärts. Aber in der vorletzten Woche kam starker Verkaufsdruck auf, der sich in der letzten und auch in dieser Woche fortsetzte. Die Aktie durchbrach dabei mehrere wichtige Unterstützungen. Inzwischen nähert sie sich dem Hoch dem Unterstützungsbereich um 197,80/00 EUR. Dieser hatte die Rally ab August 2018 mehrere Monate eingebremst. Knapp darüber, nämlich bei 190,05 EUR liegt mit einer kleinen Horizontalunterstützung und dem Aufwärtstrend seit Oktober 208 eine weitere wichtige Unterstützungszone.

Es wird eng für die Bullen

Noch kann die Abwärtsbewegung der letzten Wochen, obwohl sie sehr heftig war, als Korrektur im Aufwärtstrend angesehen werden. Aber die Aktie nähert sich nun dem entscheidenden Unterstützungsbereich. Idealerweise stoppt der Abverkauf im Bereich um 198,70/00 EUR. Ein Rücksetzer bis 190,05 EUR ist aber durchaus noch in Ordnung. Spätestens dann sollte der Wert aber zu einer Bodenbildung ansetzen. Gelingt das, dann wäre eine Erholung bis zumindest 247,00 EUR möglich. Im Idealfall könnte der Wert sogar seine übergeordnete Aufwärtsbewegung wieder aufnehmen.

Sollte es aber zu einem stabilen Rückfall unter 190,05 EUR kommen, würde sich das Chartbild weiter verschlechtern. In diesem Fall müsste mit Abgaben in Richtung 156,80-155,50 EUR oder sogar 133,95 EUR gerechnet werden.

MTU Aero Engines AG

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)