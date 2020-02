MTU - Erneut unter Druck

Nach den gestern veröffentlichten Zahlen fiel die MTU-Aktie schon deutlich zurück (wir berichteten). Dabei durchbrach sie die Unterstützung durch das letzte Zwischenhoch bei 266,30 EUR. Der Aufwärtstrend seit Januar 2019 hielt aber noch. Dieser liegt heute bei 264,80 EUR. Die MTU-Aktie eröffnete heute mit einem kleinen Abwärtsgap zwischen 263,60 EUR und 262,50 EUR und gibt im bisherigen Handel weiter deutlich. Dabei fällt der Aktienkurs direkt auf die nächste Unterstützung bei 257,20 EUR zurück. Der Wert bildet aktuell eine lange schwarze Tageskerze aus und führt die Verliererliste im DAX an.

Jetzt Korrektur?

Das Chartbild der MTU-Aktie wirkt aktuell angeschlagen. Sollte sich der Trendbruch bestätigen, könnte es zu einer größeren Konsolidierung kommen. Abgaben in Richtung 247,00 EUR und 229,10 EUR wären dann in den nächsten Tagen und Wochen möglich. Sollte der Wert allerdings direkt wieder über 266,30 EUR ansteigen, dann böte sich die Chance auf einen Anstieg an das Allzeithoch bei 289,30 EUR.

Zusätzlich lesenswert:

CISCO - Bodenbildung?

ALLIANZ - Rally zunächst gestoppt

MTU Aero Engines AG

Godmode PRO wird 2 Jahre alt und das feiern wir mit einem besonderen Geschenk für Sie! Sie erhalten 20 % Rabatt auf Guidants PROmax - der exklusive Trading-Service mit vollem Leistungsumfang auf Guidants. Übrigens: Godmode PRO ist Teil von Guidants PROmax - jetzt wechseln und sparen! Rabattcode: GPROX2(gültig für einen Neuabschluss eines Dreimonatsabos und bis 29. Februar)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)