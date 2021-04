MTU - Folgt in Kürze der Befreiungsschlag?

Der 9. November 2020 hatte es bei der Aktie von MTU in sich. Nach einer zähen mehrmonatigen Konsolidierung sprang der DAX-Titel über das Verlaufshoch bei 169,30 EUR und ließ noch am selben Tag auch das Zwischenhoch bei 187,75 EUR hinter sich. Nach dieser Bullenparty kehrte wieder etwas Ruhe ein, wobei sich die Marke von 187,75 EUR bereits das gesamte Jahr 2021 über als solide Unterstützung erweisen hat. Auch drehte der Wert in der Vorwoche am EMA200 wieder dynamisch nach oben.

Die Situation erinnert etwas an die Phase des Sommers 2020 bis in den Herbst hinein. Auch damals lieferten sich Käufer und Verkäufer einen harten Kampf, aus dem schlussendlich die Bullen als Sieger hervorgingen. Einen kurzfristigen Abwärtstrend seit Beginn des Monats attackiert die Aktie heute bereits. Er verläuft bei rund 202,50 EUR. Darüber wäre Platz vorhanden bis zum Monatshoch bei 210,40 EUR. Lässt der Wert nach einem dortigen Rücksetzer auch eine zweite, flachere Abwärtstrendlinie hinter sich, wäre die Abrisskante aus dem Vorjahr bei 227,80 EUR das erste Ziel. Darüber gibt es aus dem Monat Februar 2020 eine ganze Reihe an Gaps zu schließen. Dies ist aktuell aber noch Zukunftsmusik.

Auf der Unterseite gilt es die Dreifachunterstützung bei 187,75 EUR auch in den kommenden Wochen zu halten. Misslingt dieses Vorhaben, dürfte die MTU-Aktie in Richtung 169,30 EUR korrigieren, wo ein weiteres Ausbruchslevel im Chart notiert.

Fundamental betrachtet erwarten Analysten im laufenden Jahr eine deutliche Verbesserung, vor allen Dingen beim Gewinn. 2022 wiederum könnte sich der Umsatz in Richtung 5 Mrd. EUR, der Gewinn je Aktie in Richtung 7 EUR bewegen.

Ich trade seit einiger Zeit nur mehr über Guidants. Denn dort analysiere ich auch meine Basiswerte. Der Handel ist kinderleicht. Über Guidants mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Ohne Mehrkosten und mit einer spürbaren Zeitersparnis! Alle Infos zum Handel über Guidants erfahren Sie hier. Schauen Sie sich in diesem Zusammenhang unbedingt auch unseren neuen Zertifikate-Modus im Charting an. So leicht ging Derivate-Trading noch nie von der Hand!

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. EUR 3,98 4,45 4,90 Ergebnis je Aktie in EUR 2,63 5,23 6,82 KGV 78 39 30 Dividende je Aktie in EUR 1,25 1,96 2,60 Dividendenrendite 0,61 % 0,96 % 1,27 % *e = erwartet

MTU-Aktie

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)