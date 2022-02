MTU hebt die Dividende kräftig an

Die MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0) will für das abgelaufene Geschäftsjahr eine Dividende von 2,10 Euro je Aktie ausbezahlen. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 205,70 Euro beträgt die aktuelle Dividendenrendite damit 1,02 Prozent.

Im Vorjahr erhielten die Aktionäre eine Dividende in Höhe von 1,25 Euro je Aktie. Die nächste Hauptversammlung findet am 5. Mai 2022 statt. MTU legte am Mittwoch die vorläufigen Geschäftszahlen 2021 vor.

Im Geschäftsjahr 2021 stieg der Umsatz um 5 Prozent auf 4,19 Mrd. Euro (2020: 3,98 Mrd. Euro). Das operative Ergebnis legte um 13 Prozent auf 468 Mio. Euro, wie am Mittwoch weiter mitgeteilt wurde. Der bereinigte Gewinn nach Steuern kletterte um 16,3 Prozent auf 342 Mio. Euro.

Für das Jahr 2022 geht MTU von einem Umsatz zwischen 5,2 und 5,4 Mrd. Euro aus. Die bereinigte EBIT-Marge dürfte im mittleren Zwanziger-Prozentbereich zunehmen. Die MTU Aero Engines AG ist mit rund 10.508 Mitarbeiter:innen Deutschlands führender Triebwerkshersteller.

Redaktion MyDividends.de