MTU: Kaufempfehlung und starke Airbus-Signale locken Anleger in die Aktie

Papiere von MTU haben sich am Freitagvormittag mit plus 3,8 Prozent auf 214,10 Euro an die Dax-Spitze gesetzt. Im schwachen Gesamtmarkt am Donnerstag scheint eine Empfehlung von Kepler Cheuvreux etwas untergegangen zu sein. Zusätzlich gestützt durch positive Signale des Flugzeugbauers Airbus scheinen die Aktien des Triebwerkherstellers nun verspätet zu profitieren. Kepler-Experte Aymeric Poulain hatte die Papiere tags zuvor mit einem Ziel von 242 Euro zum Kauf empfohlen. Gerade MTU sowie Safran und Rolls Royce profitierten beim Cashflow von der Erholung des Luftverkehrs, so der Experte. MTU verdiene zudem eine nachhaltigkeit-Prämie.

Airbus gewannen an der Euronext 4,5 Prozent und Safran gut 4 Prozent. Rolls Royce liefen mit kleineren Gewinnen etwas hinterher. Airbus hat im Juni wieder deutlich mehr Jets an seine Kunden übergeben als im Mai und auch neue Aufträge hereingeholt.

dpa-AFX

Werbung Knock-Outs zur MTU Aero Engines Aktie Kurserwartung Aktie wird steigen Aktie wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

________________________________________________

onvista-Redaktion: Während die Airlines und Reiseunternehmen mit am härtesten unter der Krise leiden, kommt der Triebwerkbauer MTU beeindruckend solide durch die schwere Zeit. 2020 konnte der Konzern trotz aller Umstände einen Gewinn einfahren. In diesem Jahr rechnet MTU bereits mit einer Rückkehr zum kräftigen Wachstumskurs, der die Aktie bis vor der Corona-Pandemie in neue Höhen geschraubt hat.

Entsprechend hat die Aktie das Vorkrisenniveau noch nicht erreicht, allerdings ging es bis zum Crash steil nach oben und der Kurs hat sich nur einen relativ kurzen Zeitraum in diesen Höhen aufgehalten. Von der langfristigen Bewertung aus gesehen hat die Aktie im Grunde auch ihren fairen Vorkrisenwert erreicht.

Daher sollte man ähnlich wie bei den Airlines auch bei MTU nicht mehr auf eine Erholungsbewegung spekulieren. Dennoch hat sich der Konzern als äußerst krisenfest erwiesen und musste sich nicht verschulden, um durch die Pandemie zu kommen - ein deutlicher Pluspunkt, der zukünftiges Wachstum einfacher machen wird. Auch eine Dividende will das Unternehmen seinen Aktionären zahlen. Investierte Anleger sollten sich nicht von der Aktie trennen, Interessenten können einen Einstieg wagen, sollten jedoch einen langfristigen Anlagehorizont bei MTU mitbringen.

Titelfoto: Travis Wolfe / Shutterstock.com

onvista-Ratgeber: Aktien kaufen für Einsteiger – alles was Sie zum Thema Börse und Aktien wissen müssen!