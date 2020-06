MTU Long: 128-Prozent-Chance

Keine Branche ist so sehr an der globalen Verbreitung von Krankheitserregern beteiligt wie die Luftfahrt. Um erfolgreich zu sein, setzen Quarantäne-Maßnahmen genau in diesem Bereich den Hebel an. MTU ist als Produzent und Instandhalter von Flugzeugturbinen für die zivile Luftfahrt somit sehr stark vom Lock Down betroffen und hatte dementsprechende Kursverluste zu erleiden. Ohne Umsätze aus dem militärischen Bereich und durch Turbinen für Gaskraftwerke hätte der Kurs noch weiter nachgegeben. Für Marktteilnehmer, die nicht von einer 2. Corona-Welle in China, Europa und den USA ausgehen, hält die Aktie von MTU einiges an Kurspotential bereit.

Nach den Verlusten durch den Corona-Sell-Off im Ausmaß von 64 % hat das Papier einen Boden ausgebildet und ist von den Marktteilnehmern wieder um 32 %-Punkte nach oben befördert worden. Die Aktie hat bis dato somit rund die Hälfte des Verlustes wieder wettgemacht. Gestern hat der MTU-Kurs gegen den Trend 5,84 % eingebüßt und war der größte Verlierer im Dax. Die Anleger haben sich offensichtlich die Gewinne der letzten Handelstage gesichert. Gibt es kein erneutes Aufflackern von Covid 19 beispielsweise im Herbst, müsste das Papier einen Gutteil des verbleibenden Potentials in Kursgewinnen umwandeln. Nachdem die volle Wiederherstellung der Umsätze in der Luftfahrtbranche zwischen ein bis drei Jahre in Anspruch nehmen wird, wachsen auch bei MTU die Bäume nicht so schnell in den Himmel. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass die Kursgewinne im selben Ausmaß weiter steigen. Bis zum Widerstand bei 222,29 Euro sollte der Lauf aber anhalten.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 188,28 // 222,29 Euro Unterstützungen: 150,46 // 135,97 Euro

Fazit MTU ist aufgrund der Einschränkungen in der Luftfahrt ein Spätstarter in Sachen Erholung vom Corona Sell Off. . Mit einem Open End Turbo Zertifikat auf MTU (WKN MC9PCE) könnten risikofreudige Anleger, die schon vor Ende 2020 einen steigenden Kurs der Aktie von MTU erwarten, überproportional durch einem Hebel von 4,3 profitieren. Das Ziel sei aufgrund des Aufholpotentials der Luftfahrtwerte bei 222,29 Euro angenommen (9,12 Euro beim Turbo). Der Abstand zur Stop-Loss-Barriere beträgt dabei 23,80 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 150,30 Euro platziert werden. Im Open End Turbo ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 1,93 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 2,5 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: MC9PCE Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,98- 4,00 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 130,18 Euro Basiswert: MTU Aero Engines KO-Schwelle: 130,18 Euro akt. Kurs Basiswert: 170,85 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 9,12 Euro Hebel: 4,3 Kurschance: + 128 Prozent Quelle: Morgan Stanley

