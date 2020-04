MTU - Rutschgefahr

Die MTU-Aktie zeigte sich zu Beginn des Jahres noch in einer sehr starken Verfassung und markierte mehrmals ein neues Allzeithoch. Letztlich kletterte die Aktie bis 24. Januar 2020 auf das aktuelle Rekordhoch bei 289,30 EUR. Dort setzte eine massive Abwärtsbewegung ein. Der Wert krachte auf bis 18. März auf ein Tief bei 97,76 EUR und damit an das Hoch aus dem April 2015.

Nach diesem Tief setzte eine volatile Seitwärtsbewegung ein. Diese lässt sich am ehesten in einem symmetrischen Dreieck eingrenzen. Am Donnerstag fiel die Aktie auf die untere Begrenzung dieses Dreiecks zurück, verteidigte diese aber zunächst noch. Gestern kam es allerdings zu einem weiteren Rückschlag und zu einem Rückfall aus dem Dreieck. Die Unterkante liegt heute bei ca. 114,69 EUR.

Neue Verkaufswelle droht

Der Rückfall aus dem Dreieck deutet auf eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung seit 20. Januar 2020 hin. Dabei könnte die Aktie zunächst auf ca. 97,76/43 EUR abfallen. Später wären sogar Abgaben in Richtung 73,16 EUR möglich. Sollte die Aktie allerdings über das Hoch vom Freitag bei 121,90 EUR ansteigen, dann wäre der gestrige Rückfall ein Fehlsignal. In diesem Fall könnte es zu einer Rally in Richtung 129 EUR und später sogar 155,50 EUR kommen.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)