Muehlhan wird wieder eine Dividende ausschütten

Die Muehlhan AG (ISIN: DE000A0KD0F7) will für das Geschäftsjahr 2020 eine Dividende von 0,12 Euro je Aktie ausschütten, nachdem im Vorjahr aufgrund der Entwicklung der Pandemie keine Dividende aus dem Ergebnis 2019 ausgeschüttet worden ist.

Beim derzeitigen Aktienkurs von 2,60 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 4,62 Prozent. Die nächste Hauptversammlung findet am 18. Mai 2021 statt.

Die Umsatzerlöse sanken im letzten Jahr um 11,8 Prozent auf 260,4 Mio. Euro und das Betriebsergebnis (EBIT) fiel um 75,5 Prozent auf 3 Mio. Euro, wie Muehlhan am Donnerstag berichtete. Die EBIT-Marge verschlechterte sich entsprechend von 4,2 Prozent auf 1,2 Prozent. Das Konzernergebnis verringerte sich um 79,6 Prozent auf 1,3 Mio. Euro, nach 6,3 Mio. Euro im Vorjahr. Muehlhan erwartet für das Jahr 2021 Umsatzerlöse und ein Ergebnis ähnlich wie im Jahr 2020, sollte es keine signifikanten Verbesserungen der Pandemielage geben.

Das Unternehmen wurde 1881 gegründet und fokussierte sich zunächst auf das Reinigen von Dampfkesseln. Die Muehlhan Gruppe mit Sitz in Hamburg ist heute mit über 2.700 Mitarbeitern ein Anbieter von Industriellen Dienstleistungen in den Märkten Schiff, Öl & Gas, Renewables und Industrie/Infrastruktur. Es werden Dienstleisten in Bereichen wie Korrosionsschutz, Gerüstbau, Isolierung, Stahlbau und passiver Brandschutz angeboten.

Redaktion MyDividends.de