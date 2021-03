Müll-Streik in Myanmar gegen Militärputsch

(Reuters) - In Myanmar wehren sich die Menschen mit einem Müll-Streik gegen den Militärputsch vor zwei Monaten.

Aktivisten der Bewegung des zivilen Ungehorsams riefen ihre Mitbürger auf, als Zeichen des Protestes Müll auf den Kreuzungen der Hauptstraßen abzulegen. "Dieser Müll-Streik ist ein Streik gegen die Junta. Jeder kann mitmachen", hieß es am Dienstag in einem Aufruf in den sozialen Medien. Dort veröffentlichte Bilder aus der Wirtschaftsmetropole Yangon zeigten Müllberge in den Straßen. Auch zu Kundgebungen versammelten sich Medienberichten zufolge erneut Tausende in mehreren Orten des Landes. Seit Beginn der Massenproteste wenige Tage nach dem Putsch am 1. Februar wurden mindestens 510 Demonstranten durch Sicherheitskräfte getötet.

Die Kampagne des zivilen Ungehorsams hat bereits Teile der Wirtschaft gelähmt. Wiederholt kam es zu Streiks in Betrieben. Auch Ärzte, Krankenschwestern und Lehrer legten die Arbeit nieder und schlossen sich Demonstrationen gegen den Putsch und für eine Rückkehr zur Demokratie an.

In Süd-Dagon, einem Stadtteil Yangons, gingen einem Augenzeugen zufolge in der Nacht zu Dienstag Sicherheitskräfte massiv gegen Protestierende vor. "Die ganze Nacht sind Schüsse gefallen", sagte er. Am Morgen fanden Anwohner eine verbrannte Leiche in einer Straße. Soldaten brachten sie weg. Eine Stellungnahme der Polizei oder der Militärregierung war nicht zu erhalten.

Thailand gestattete mehreren Menschen aus dem Nachbarland die Einreise, um sich medizinisch behandeln zu lassen. Ein Mediziner im Dorf Mae Sam Laep berichtete, die Flüchtlinge seien mit dem Boot über den Grenzfluss Salween gekommen. Allerdings gab es Berichte, dass das thailändische Militär den meisten Flüchtlingen aus Myanmar die Einreise verwehrt. Ein Sprecher des thailändischen Außenministeriums sagte dazu, die Regierung verfolge keine Politik, Flüchtlinge abzuweisen. Allerdings könne es Diskussionen zwischen ihnen und Behördenvertretern geben, und wenn sich die Lage entspannt habe, kehrten die Menschen freiwillig nach Myanmar zurück.

ETHNISCHE MILIZEN DROHEN MILITÄR MIT WIDERSTAND

In der Grenzregion leben Angehörige der Bevölkerungsgruppe Karen, die den Militärputsch ablehnt. Ihre Miliz KNU hatte sich am Wochenende Kämpfe mit dem Militär Myanmars geliefert, das Teile der Region bombardierte. Rund 3000 Dorfbewohner flohen nach Thailand. Mehrere ethnische Gruppen haben sich in der Vergangenheit mit dem jahrzehntelang herrschenden Militär in Myanmar erbitterte Kämpfe um mehr Autonomie geliefert. Obwohl viele Milizen einem Waffenstillstand zugestimmt haben, flammten jüngst im Osten und Norden wieder Gefechte auf.

Nun riefen drei Gruppen - die Myanmar Nationaldemokratische Allianz-Armee, die Arakan Armee (AA) und die Ta'ang Nationale Befreiungsarmee - in einer gemeinsamen Stellungnahme das Militär auf, die Tötung von Demonstranten zu beenden. Sie forderten eine politische Lösung. Anderenfalls würden sie mit allen ethnischen Gruppen zusammenarbeiten, "die sich der Frühjahrsrevolution in Myanmar angeschlossen haben", um sich zu verteidigen. Ein Sprecher der Arakan Armee sagte Reuters, es sei nicht hinnehmbar, dass unschuldige Zivilisten brutal getötet würden.