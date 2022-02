Münchener Rück: 3 Gründe, warum jeder Dip ein Kauf ist

Bei der Aktie der Münchener Rück ist für mich jetzt jeder Dip ein Kauf. Da trifft es sich relativ gut, dass die Aktie nach der Präsentation der Quartalszahlen in den Korrekturmodus eingetreten ist. Rund um die Marke von 250 Euro ist jedenfalls ein guter Zeitpunkt, um einen Fuß in die Tür zu stellen. Oder für mich: Die Position auszubauen.

Das kann im Endeffekt natürlich jeder sehen, wie man möchte. Hier sind jedoch meine drei Gründe, warum jeder Dip bei der Aktie der Münchener Rück für mich ein Kauf ist. Vor allem die letzten Jahreszahlen haben gezeigt: Eigentlich ist die Aktie ein Dividenden-Dauerläufer.

Münchener Rück: Wachsendes passives Einkommen!

Bei der Münchener Rück ist für mich ein Dip ein Kauf, weil die Aktie ein wachsendes passives Einkommen ermöglicht. In der aktuellen, kleineren Korrektur und rund um einen Aktienkurs von 250 Euro liegt die Dividendenrendite beispielsweise bei 4,4 %. Das ist eine attraktive Ausgangslage. Kurzfristig und vor allem langfristig.

Das Management des DAX-Rückversicherers hat schließlich weiteres Dividendenwachstum in Aussicht gestellt. Zwar dürfte es kein Wachstum von 12 % wie zuletzt in jedem Jahr geben. Aber immerhin im Querschnitt ein Dividendenwachstum von mindestens 5 %, so wie der DAX-Konzern es im Rahmen seiner Ausschüttungspolitik definiert.

Kommt es zu einem Dip, so besteht die Möglichkeit, eine qualitative Aktie mit wachsenden passiven Einkommen günstiger zu kaufen. Mit der seit dem Jahre 1969 anhaltenden Dividendenhistorie und stets auf dem Vorjahr befindlichen Ausschüttungen ist das ein qualitatives Merkmal.

Günstige Bewertung & weiteres Wachstum

4,4 % Dividendenrendite sind ein Teil der günstigen Bewertung bei der Münchener Rück. Ein weiterer ist ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von ca. 12, was ebenfalls ein zumindest moderates Bewertungsmaß unterstreicht. Mit einem Gewinn in Höhe von 2,9 Mrd. Euro hat das Management nicht nur die Erwartungshaltung erfüllt. Nein, sondern sogar übertroffen.

Aber es geht weiter. Für das Geschäftsjahr 2022 prognostiziert das Management schließlich einen Gewinn von 3,3 Mrd. Euro, was zeigt: Es gibt weiteres Wachstum. Gemäß der Prognose sogar ein zweistelliges Gewinnwachstum, wodurch das Kurs-Gewinn-Verhältnis weiter sinken soll.

Die Aktie der Münchener Rück besitzt somit insgesamt ein attraktives Bewertungsmaß. Aber das Wachstum ist der eigentliche Gamechanger, der nicht nur für ein wachsendes passives Einkommen spricht. Nein, sondern auch eine attraktive Gesamtrendite ermöglichen kann.

Münchener Rück: Aktienrückkäufe helfen dir

Zu guter Letzt sind es außerdem die Aktienrückkäufe, die ein weiterer Grund sind, warum die Aktie der Münchener Rück attraktiv ist. Rund eine Milliarde Euro sollen jetzt in den Rückkauf eigener Wertpapiere fließen. Das ist das Niveau, das das Management zuletzt vor der Pandemie für diese Kapitalmaßnahme ausgegeben hat.

Da der DAX-Rückversicherer die ausstehenden Aktien kauft und einzieht, erhöht sich dadurch der Wert jeder übrig bleibenden Aktie. Mit der Milliarde in diesem Jahr kann der relative Anteil beispielsweise um 2,8 % verringert werden. Aber eine langfristig angelegte Aktienrückkaufstruktur wäre eine eigentliche Maßnahme, die den Mehrwert konsequent erhöht.

Wie auch immer: Die Bewertung ist günstig, die Zeichen stehen auf Wachstum. Auch aus diesem Fokus heraus sind die Aktienrückkäufe der Münchener Rück langfristig zielführend und runden das Gesamtbild entsprechend ab.

Der Artikel Münchener Rück: 3 Gründe, warum jeder Dip ein Kauf ist ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt Aktien der Münchener Rück. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images