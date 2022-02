Münchener Rück-Aktie: 6-%-Dip, Zeit zu kaufen?

Die Aktie der Münchener Rück dippte ein wenig. Insbesondere nach dem volatilen Wochenstart korrigierten die Anteilsscheine zuletzt bis auf 264 Euro. Im Vergleich zum Hoch bei knapp über 280 Euro liegt das Minus damit bei 6 %.

Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, damit Schnäppchenjäger sich auf die Lauer legen? Oder sollten wir lieber noch ein wenig abwarten? Für mich kommt es darauf an, ob man die Aktie bereits besitzt beziehungsweise ob man einen ersten Fuß in die Tür stellen möchte.

Der Investment-Case bei der Münchener Rück sollte eigentlich vielen Investoren inzwischen bekannt sein. Die Aktie ist überaus zuverlässig, was die Dividende angeht mit seit 1969 beständig und konstant auf dem Niveau des Vorjahres befindlichen Ausschüttungen. Sowie mit derzeit 3,7 % Dividendenrendite außerdem vergleichsweise attraktiv. Wenn auch im historischen Mittel nicht gerade besonders preiswert.

Wobei 3,7 % Dividendenrendite und ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von voraussichtlich knapp über 13 auch nicht wirklich teuer ist. Für einen DAX-Rückversicherer, der mittelfristig mit moderaten Zuwächsen bei Ergebnissen und Dividende rechnet, ist die Bewertung sogar eher fair. Vielleicht sogar preiswert in der aktuellen Gesamtbewertungslage der Aktienmärkte.

Trotzdem könnte die Bewertung preiswerter sein. Die Münchener Rück ist als Rückversicherer nicht in jedem Jahr ein konstanter Performer. War aber zuletzt trotzdem bemerkenswert stark, trotz Hochwasser und Hurrikans. Das zeigt, dass sich das Blatt vielleicht in Richtung mehr defensive Klasse und Beständigkeit wandelt. Mit dem profitablen Direktversicherer Ergo ist ebenfalls ein Wendepunkt eingetreten, der die Stabilität und die Profitabilitätslage in den vergangenen Jahren verbesserte. Dividende, Bewertung und moderates Wachstum: Das ist grundsätzlich nicht unattraktiv.

Investor oder noch kein Investor?

Wenn ich daher noch kein Investor bei der Münchener Rück wäre, so würde ich den Dip vielleicht nutzen, um mir die Aktie näher anzusehen. Und um zumindest einen Fuß in diese Tür zu bekommen. Gerade ein mögliches moderates Wachstum kann dazu führen, dass die Bewertung mittelfristig nicht mehr so preiswert ist. Sich diese Qualität bei der Dividende zu sichern ist langfristig orientiert gewiss nicht wenig clever.

Als bereits investierter Investor warte ich jedoch lieber ab. Grundsätzlich möchte ich bei der Münchener Rück lieber 4 % Dividendenrendite erhalten. Das ist zumindest mein Mindestmaß für eine neue Investition, bei der ich überzeugt bin: Mit diesem Bewertungsmaß wäre die Aussicht auf eine marktschlagende Gesamtrendite zumindest attraktiver. Insofern ist es für mich derzeit entscheidend, in welcher Situation man sich befindet. Unattraktiv ist die Aktie mit Blick auf die Dividende, die Bewertung und die Aussichten jedoch gewiss nicht.

Der Artikel Münchener Rück-Aktie: 6-%-Dip, Zeit zu kaufen? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien der Münchener Rück. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images