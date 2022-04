MÜNCHENER RÜCK - Aktie zwischen den Stühlen

Münchener Rück . (Munich Re) AG - WKN: 843002 - ISIN: DE0008430026 - Kurs: 240,700 € (XETRA)

Nach dem massiven Einbruch an die Unterstützung bei 215,15 EUR und dem damit verbundenen Abtauchen unter den langfristigen Aufwärtstrend, hatte die Aktie der Münchener Rück Anfang März eine steile Erholung vollzogen. Dieser direkte Konter führte an den Widerstand bei 246,35 EUR. Nach einer kurzen Pullback-Phase an die Unterstützung bei 232,55 EUR zog der Wert nochmals an die Hürde an, scheiterte dort allerdings und prallte an die Unterseite der Range ab. Am vergangenen Freitag versuchten die Bullen bereits, den Wert erneut in Richtung 246,35-EUR-Marke anzutreiben.

Auf der Unterseite könnte es eng werden

Kurzfristig befindet sich die Aktie in neutralem Gebiet. Allerdings wäre schon ein Unterschreiten des Tiefs vom Freitag bei 234,70 EUR bärisch zu werten und könnte zum Bruch der Unterstützungen bei 232,55 und 228,15 EUR führen.

In der Folge dürfte das Aufwärtsgap vom 09. März geschlossen und die Aktie bis 220,00 EUR durchgereicht werden. Ausgehend von der langfristige Aufwärtstrendlinie könnte sich die Erholungsphase aber fortsetzen.

Gelingt es der Käuferseite dagegen, den Bereich um 234,70 EUR zu verteidigen, könnte die Erholung vom Freitag direkt bis 246,35 EUR fortgesetzt werden. Allerdings wäre erst ein Ausbruch über 249,20 EUR bullisch zu werten und dürfte zu einem Anstieg bis 258,40 EUR führen.

Münchener Rück Chartanalyse (Tageschart)

Passende Hebelprodukte auf die Aktie der Münchener Rück direkt im Chart auswählen und sofort kaufen bzw. verkaufen? Das geht! Mit dem neuen KO-Zertifikate-Modus auf Guidants.

Traden Sie schon via Guidants? Ob Ihr Broker verfügbar ist, erfahren Sie hier!

Eine ausführliche Anleitung zum (Hebelprodukt-)Handel aus dem Chart finden Sie auch hier.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)