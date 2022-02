Münchener Rück & Allianz-Aktie: Harter Tag für DAX-Versicherer?!

Die Aktien der Allianz und der Münchener Rück korrigierten im frühen Handel des Donnerstags. Der Grund scheint mir offensichtlich zu sein: Deutschlandweit hat sich die Wetterlage mal wieder zu einem Sturm zusammengebraut. Vermutlich gibt es im Laufe des Tages so manche Schadensmeldung, die einfach mal vorab eingepreist wird.

Aber ist das wirklich ein harter Tag für die DAX-Versicherer? Foolishe Investoren wissen: Natürlich nicht. Das ist eigentlich bloß Teil des Kerngeschäfts, auch wenn sich jetzt mal wieder die Kostenseite zeigt. Trotzdem sind die Aktien langfristig orientiert weiterhin sehr attraktiv.

Münchener Rück & Allianz-Aktie: Ein harter Tag?

Innerhalb Deutschlands gebe es sogar zwei Unwetterfronten, die laut Meteorologen derzeit die Wetterlage prägten. Das führe zu Sturm, orkanartigen Böen, teilweise sogar zu Tornados oder Gewittern. Und vermutlich zu einer ganzen Reihe von Schäden, deren Ausmaß sich in den kommenden Stunden oder Tagen abzeichnen dürfte. Natürlich ist das nicht schön, vor allem für die Betroffenen nicht. Solche Ereignisse gibt es jedoch immer mal wieder.

Für die Münchener Rück und die Allianz-Aktie ist das eigentlich bloß Alltag. Nicht alltäglicher Alltag. Aber egal ob es die Hurrikan-Saison in den USA oder eben auch der Starkregen im letzten Sommer ist: Schlechtes Wetter und die entsprechenden Schäden gehören dazu. Dass sich Menschen hiergegen absichern, führt zu Umsätzen, Gewinnen und in letzter Instanz auch zu den Dividenden. Ohne Risiko keine Versicherung und entsprechend kein Geschäft.

Wichtig ist, dass die Schaden-Kosten-Quote unter 100 bleibt und die Anlageergebnisse eine positive Rendite beisteuern. Das ist es, was im Kern das Geschäftsmodell der Münchener Rück und der Allianz-Aktie ist. Das Versichern gegen Schäden ist auch ein Geschäft, das man in Summe und langfristig kalkulieren kann. Mit der Besonderheit, dass es in Summe zwar mal schlechtere und mal bessere Jahre gibt. Aber im langfristigen Mittel in gewisser Weise Normalität.

Günstige DAX-Aktien!

Aufgrund dieser stets mit etwas Unsicherheit verbundenen Ausgangslage sind die Münchener Rück und die Allianz-Aktie eigentlich immer etwas moderat bis preiswert bewertet. Auch jetzt liegen die Kurs-Gewinn-Verhältnisse irgendwo zwischen 11 und 13 bei Dividendenrenditen zwischen 3,5 und 4,5 %. Das ist grundsätzlich attraktiv.

Vielleicht noch entscheidender: Sowohl die Allianz-Aktie als auch die Münchener Rück rechnen mittelfristig, das heißt bis zum Jahr 2024, mit einem beständigen, moderaten Ergebniswachstum. Wachsende Dividenden sollen eine weitere Folge sein. Was ist da schon ein Unwettertag gegen eine solche Prognose? Richtig, vielleicht die Chance, bei den DAX-Versicherern noch einmal preiswerter vor der Dividendensaison zum Zuge zu kommen. Die Dips sind zwar noch nicht groß. Aber trotzdem: Auch darüber sollte man bei dieser Schlechtwetterlage einmal nachdenken.

Der Artikel Münchener Rück & Allianz-Aktie: Harter Tag für DAX-Versicherer?! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt Aktien der Allianz und der Münchener Rück. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images