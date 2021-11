Münchener Rück bleibt trotz Stürmen und Corona bei Gewinnziel

München (Reuters) - Der weltgrößte Rückversicherer Münchener Rück sieht sich trotz milliardenschwerer Hurrikan- und Flutschäden auf Kurs.

Der Gewinn solle im laufenden Jahr wie geplant auf 2,8 (2020: 1,2) Milliarden Euro gesteigert werden, teilte die Münchener Rück am Dienstag mit. Nach neun Monaten stehen bereits 2,06 (1,00) Milliarden Euro zu Buche. Allein der Hurrikan "Ida", der Ende August über den Süden der USA hinweggezogen war, kostet die Münchener Rück rund 1,2 Milliarden Euro. Das Sturmtief "Bernd", das im Juli eine Flutkatastrophe in der Eifel und im Rheinland verursacht hatte, schlägt sich mit 600 Millionen Euro in der Bilanz nieder.

"Unser Jahresziel von 2,8 Milliarden Euro bleibt dennoch in Reichweite, dank einer erfreulichen operativen Performance und hohen Ergebnissen aus Kapitalanlagen", sagte Finanzvorstand Christoph Jurecka. Analysten erwarten bisher im Schnitt knapp 2,7 Milliarden.

Die Corona-Pandemie macht sich vor allem in den USA, Südafrika und Indien in den Todeszahlen bemerkbar und kostete die Münchener Rück in der Lebens-Rückversicherung im dritten Quartal 170 Millionen Euro, mehr als erwartet. In der Sachversicherung habe das Virus den Konzern dagegen kaum noch belastet. Im Gesamtjahr rechnet die Münchener Rück nun mit 800 (bisher 700) Millionen Euro an Covid-Schäden.