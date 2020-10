MÜNCHENER RÜCK - Der freie Fall droht

Für Einsteiger: Unterstützungen - hier: Startpunkte von Bewegungen als Unterstützungen Eine Unterstützung ist ein Kurs(-bereich) unterhalb des aktuellen Kurses, von dem angenommen werden kann, dass der jeweilige Basiswert bei einem Erreichen der Marke zunächst weiter steigen wird. Aber eigentlich ist eine Unterstützung noch mehr, eher eine Schaltstelle mit bisweilen offenem Ausgang: Wird sie angelaufen, aber nicht unterschritten, ist dies ein Zeichen für eine mögliche Erholung, bis hin zur Fortsetzung des Aufwärtstrends. Wird sie dagegen unterschritten, ist dies ein Zeichen für die Fortsetzung der vorherrschenden Abwärtsbewegung. Daher ist es wichtig für Anleger zu beobachten, was an relevanten Unterstützungen passiert. Eine Form der relevanten Unterstützung ist immer der Startpunkt großer, also mehrere Tage und/oder mehrere Prozentpunkte dauernder Bewegungen. In unserem Fall sind das gleich drei: Das Crash-Tief im März bei 140,90 EUR, und die Zwischentiefs bei 173,45 und 219,60 EUR. Denn jedes Tief ist vor allen Dingen dadurch gekennzeichnet, dass dort -aus welchen Gründen auch immer- eine Bewegung startete, die auf neue Hochs geführt hatte. Und ganz einfach gesagt, jedes Mal wenn ein solches Tief, ein solcher Ausgangspunkt angelaufen und nicht unterschritten wird, ist dies ein Zeichen, dass der Trend seit dem Tief und auch der davor zunächst weiter intakt sind. Und jedes Mal wenn ein solches Starttief unterschritten wird, ist auch der anschließende, dort begonnene Trend beendet. Und das ist ein bärisches Signal. Mehr zum Thema Unterstützungen finden Sie auch in unserem GodmodeTrader Charttechnik- und Tradinglehrgang.