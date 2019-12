Münchener Rück - Eine wirklich starke Leistung!

Marketingmitteilung Eine wirklich starke Leistung! Die Bullen feuerten in der Münchener-Rück-Aktie in den letzten Monaten ein wahres Kursfeuerwerk ab. Wann hat sich das Kaufinteresse erschöpft? Auch bei unserer zweiten Aktie bleiben wir heute im Bereich der Versicherungen. Mit der Münchener-Rück-Aktie schauen wir uns aber einen Wert an, indem die Bullen in den letzten Monaten extrem dominierten. Im August erreichte die Aktie im Rahmen einer Korrektur den EMA 200 und ein kurzfristiges Tief bei 209,10 EUR. Seit diesem Tag kennt der Aktienkurs kein Halten mehr. Kontinuierlich stiegen die Kurse auf neue Hochs, womit sich die Aktie mittlerweile um fast 30 % verteuern konnte und das ganz ohne Hebel.Aber nicht nur die Performance ist beeindruckend. Viel beeindruckender ist die Tatsache, dass es im Rahmen der Aufwärtsbewegung relativ geradlinig und ohne größere Konsolidierungen oder gar Korrekturen nach oben ging. Erst gestern markierte die Aktie ein neues Hoch und erreichte damit die kurzfristig federführende obere Trendbegrenzung. Hier gab es bereits Ende letzter Woche leichte Verkäufe. Weiterlesen Hotline: 0800-2484366 (börsentäglich von 8 bis 18 Uhr)

