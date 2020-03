Münchener Rück fürchtet stärkere Auswirkungen von Corona-Pandemie

München (Reuters) - Die Münchener Rück fürchtet infolge der Coronavirus-Pandemie Folgen für ihre Kapitalanlagen.

Derzeit hielten sich die Ergebnisauswirkungen des Abwärtstrends an den Aktienmärkten aufgrund von Absicherungen in Grenzen, erklärte der weltgrößte Rückversicherer am Mittwoch in seinem Geschäftsbericht. Wenn es aber zu noch schwerwiegenderen Verwerfungen an den Kapitalmärkten komme, müsse mit größeren Folgen für das Ergebnis gerechnet werden. Derzeit gehe die Münchener Rück aber nicht von einer weltweiten Rezession in diesem Jahr aus.

Auch für das eigentliche Rückversicherungsgeschäft gilt: "Je stärker sich die Viruswelle ausweitet, desto stärker könnte auch Munich Re betroffen sein", heißt es im Geschäftsbericht. Im schlimmsten Fall könnte die Pandemie den Konzern in der Lebens- und Gesundheits-Rückversicherung maximal 1,4 Milliarden Euro kosten. Vorstand Torsten Jeworrek hatte zuletzt gesagt, das wäre erst bei weltweit hunderttausenden Toten der Fall. Dazu kommt ein mittlerer bis hoher dreistelliger Millionenbetrag in der Schaden- und Unfall-Sparte, vor allem weil die Münchener Rück Großveranstaltungen versichert hat, die auszufallen drohen.