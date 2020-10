MÜNCHENER RÜCK - Im Bärenlager

Münchener Rück . (Munich Re) AG - WKN: 843002 - ISIN: DE0008430026 - Kurs: 215,600 € (XETRA)

Die Aktie der Münchener Rück erreichte am 17. Februar 2020 ein Mehrjahreshoch bei 284,20 EUR. Anschließend fiel die Aktie im Coronacrash deutlich zurück. Erst mit einem Tief bei 141,10 EUR stoppte die Abwärtsbewegung.

Von dort aus erholte sich der Wert zügig auf 242,50 EUR und schwenkte danach in eine Seitwärtsbewegung ein. Von 25. August bis 18. September versuchte er den Ausbruch nach oben. Dabei kletterte er in der Spitze auf 255,70 EUR. Am 21. September fiel er allerdings mit einer langen schwarzen Kerze unter die Unterstützung bei 239,40 EUR. Damit war der Rallyversuch Geschichte.

In den letzten Tagen stand die Aktie unter Druck, durchbrach den Aufwärtstrend seit 15. Juni und bestätigte diesen Trendbruch mit einem Pullback.

Weitere Verkaufswelle?

Das Chartbild der Aktie der Münchener Rück macht einen bärischen Eindruck. In den nächsten Tagen könnte es zu weiteren Kursverlusten in Richtung 199,00 EUR kommen. Sollte der Wert aber 223,00 EUR ansteigen, würde sich das Chartbild wieder aufhellen. Ein Anstieg bis 242,50 EUR oder sogar 255,70 EUR wäre dann möglich.

