MÜNCHENER RÜCK - Im nächsten Richtungskampf

Münchener Rück . (Munich Re) AG - WKN: 843002 - ISIN: DE0008430026 - Kurs: 237,000 € (XETRA)

Nach dem steilen Anstieg im November erreichte der Kurs der Aktie der Münchener Rück den Widerstand bei 246,80 EUR, der erst nach einer ausgeprägten Seitwärtsphase überschritten und das bisherige Rallyhoch bei 255,70 EUR angesteuert werden konnte.

Aufgrund einer scharfen Korrektur an die Unterstützung bei 231,40 EUR hat sich der Aufwärtstrend seit Mitte Dezember erneut abgekühlt. Übergeordnet oszilliert die Aktie des Rückversicherers jetzt in die Spitze einer richtungsoffenen Dreiecksformation. Es ist also nicht gesagt, dass diese Konsolidierung im Sinne einer Trendfortsetzung nach oben aufgelöst wird. Sollte also deren Unterseite gebrochen werden, käme es schon zu einem bärischen Signal und einem weiteren Test der 231,40 EUR-Marke. Wird sie unterschritten, wäre ein Verkaufssignal mit Zielen bei 219,60 und 215,00 EUR aktiviert.

Können die Bullen das Ruder dagegen ein weiteres Mal herumreißen, und die Oberseite der Formation bei rund 244,o0 EUR durchbrechen, wäre mit einem Anstieg über 246,80 EUR und damit der Fortsetzung des Aufwärtstrends bis 255,70 EUR zu rechnen. Sollte die Marke ebenfalls überschritten werden, sind weitere Zugewinne bis 267,00 EUR wieder möglich.

Münchener Rück Chartanalyse (Tages-Chart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)