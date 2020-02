MÜNCHENER RÜCK - Kaufwelle könnte vorübergehend stoppen

Münchener Rück . (Munich Re) AG - WKN: 843002 - ISIN: DE0008430026 - Kurs: 277,200 € (XETRA)

Die Aktie der Münchener Rück befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Ausgangspunkt dieser Rally ist das Tief vom 31. März 2002 bei 48,05 EUR. Im April 2015 erreichte der Wert ein Hoch bei 206,50 EUR. Anschließend korrigierte er fast vier Jahre seitwärts. Am 21. Februar kletterte die Aktie erstmals über 206,50 EUR. Seit 28. Februar 2019 liegt jeder Tagesschlusskurs über dieser Marke.

Nach einem Hoch bei 228,80 EUR setzte der Aktienkurs noch einmal auf den EMA 200 zurück. Dort drehte er nach einem Tief vom 07. August 2019 bei 209,10 EUR massiv nach oben. Seitdem befindet er sich in einem starken Aufwärtstrend, wobei die Bewegung in den letzten Wochen an Dynamik verlor. Aktuell notiert der Wert an einer oberen Begrenzung der Aufwärtsbewegung der letzten Wochen. Diese steigende Widerstandslinie liegt heute bei ca. 278,64 EUR.

Kurzfristig oben angekommen?

Das mittelfristige Bild der Aktie der Münchener Rück ist bullisch. Ein Ziel bei rund 300 EUR, das sich aus dem Ausbruch aus der Seitwärtsbewegung ab April 2015 ergab, ist noch offen. Dieses Ziel kann der Wert in den nächsten Wochen anstreben. Kurzfristig kann es allerdings zu einem Rücksetzer in Richtung 268,60 EUR kommen. Damit würde die Aktie auf ihren kurzfristigen Aufwärtstrend bzw. den EMA 50 zurückfallen. Sollte es allerdings zu einem Rückfall unter diesen Unterstützungsbereich kommen, dann würde eine etwa größere Konsolidierung in Richtung 252,20-248,10 EUR drohen.

