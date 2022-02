Münchener Rück: Klotzen statt Kleckern bei Aktienrückkäufen und Dividende!

Das Management der Münchener Rück lässt sich in die Karten blicken, was die diesjährigen Kapitalrückführungen angeht. Lediglich einen Tag vor der Präsentation des Zahlenwerks finden wir plötzlich in den Investor-Relations-Seiten die Höhe der Dividende und auch das neue Volumen, das Aktienrückkäufe betrifft.

Wir könnten sagen: Damit hätte das Management der Münchener Rück sich auch noch Zeit lassen können. Ganz ehrlich: Diesen Trumpf hätte ich separat ausgespielt. Ohne Zweifel sind die Dividende und die Aktienrückkäufe im Börsenjahr 2022 schon jetzt ein Highlight.

Münchener Rück: Dividende und Aktienrückkäufe im Blick!

Fangen wir vielleicht mit der kleineren Kapitalrückführung an: Das Management der Münchener Rück möchte eine Milliarde Euro in den Rückkauf eigener Aktien investieren. Ein Betrag, den wir schon von früheren Rückkaufprogrammen kennen. Zum derzeitigen Aktienkursniveau entspräche das einem relativen Anteil von 2,8 % aller ausstehenden Aktien. Wobei die Investoren hoffen dürften, dass es hier auch in Zukunft wieder etwas mehr Regelmäßigkeit gibt.

Blicken wir auf die Dividende: Hier hat der DAX-Rückversicherer nach zwei Jahren der Askese nun definitiv geklotzt statt gekleckert. Wurden im Vorjahr noch 9,80 Euro je Aktie ausbezahlt, so sollen es nun runde 11 Euro sein. Ein Dividendenwachstum von 12,2 % im Jahresvergleich, was definitiv überproportional ist. Selbst im historischen Rückblick.

Gleichzeitig nähren die angekündigten Kapitalrückführungen Spekulationen, was das Zahlenwerk selbst betrifft. Mit einer Dividende und Aktienrückkäufen im Wert von 2,5 Mrd. Euro zahlt das Management insgesamt eine Menge Kapital an die Investoren aus. Das sind wir jedoch aus solideren Jahren so weit gewohnt.

Spannend … jetzt vor den Zahlen!

Zum Zeitpunkt, während ich diese Zeilen schreibe, habe ich noch keinen Einblick in die Zahlen der Münchener Rück. Allerdings spricht vieles dafür, dass ein Gewinn in Höhe von 2,8 Mrd. Euro realistisch erscheint. Wie auch immer: Gemessen an einem aktuellen Aktienkurs von ca. 257 Euro läge die Dividendenrendite vor der Dividendensaison bei attraktiven 4,28 %. Das könnte ein gutes Niveau für einen Einstieg oder für einen Ausbau der Position sein.

Wichtig ist jetzt jedoch nicht nur, dass das Quartalszahlenwerk stimmt. Nein, sondern auch die Prognose. Das Management der Münchener Rück hat gemäß der Dividendenpolitik schließlich erklärt, dass in den kommenden Jahren die Dividende um überproportionale 5 %, jedenfalls aber über der zuletzt ausgewiesenen Wachstumsrate von 4,7 % wachsen soll. Das gilt es operativ zu unterfüttern, weshalb das Zahlenwerk neben Dividende und Aktienrückkäufen wichtig ist. Oder womöglich ein Highlight, wenn die Einblicke hier stimmen.

Vincent besitzt Aktien der Münchener Rück. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

