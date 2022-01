MÜNCHENER RÜCK - Sind das Kaufkurse?

Münchener Rück . (Munich Re) AG - WKN: 843002 - ISIN: DE0008430026 - Kurs: 262,700 € (XETRA)

Die Aktie der Münchener Rück befindet sich seit einem Tief bei 215,25 EUR vom 19. Juli 2021 in einer Aufwärtsbewegung. Im Rahmen dieser Bewegung durchbrach die Aktie am 28. Dezember 2021 den Abwärtstrend seit Februar 2020. Dieser Ausbruch führte zunächst zu einem Aufwärtsschub auf ein Hoch bei 278,75 EUR.

In den letzten Tagen stand der Wert wie viele Aktien unter Druck. Die Versicherungsaktie hielt sich dabei aber noch relativ gut. Sie setzte gestern auf den gebrochenen Abwärtstrend zurück und schloss darüber. Heute Morgen eröffnet der Wert leicht positiv. Aber diese positive Eröffnung findet in den ersten Minuten keine Nachfolgekäufe.

Kaufwelle möglich

Dreht der Wert an dieser Stelle nach oben, dann wäre dies ein ziemlich bullisches Zeichen. Er könnte in den nächsten Tagen an das Hoch aus dem Februar 2020 bei 284,20 EUR ansteigen. Gelingt ein Ausbruch darüber, wäre sogar Platz für eine weitere Rally gen 325,00-330,00 EUR.

Ein Rückfall unter das gestrige Tagestief bei 258,05 EUR wäre ein erster kleiner Rückschlag für die Bullen. Aber erst ein Rückfall unter ein kurzfristiges log. 61,8 % Retracement bei 250,87 EUR wäre ein größerer Rückschlag für die Bullen. In diesem Fall könnte es zu Abgaben bis 235,05 EUR oder sogar 215,25 EUR kommen.

