MÜNCHENER RÜCK - Stehen die Bullen kurz vor dem K.O.?

Münchener Rück . (Munich Re) AG - WKN: 843002 - ISIN: DE0008430026 - Kurs: 218,200 € (XETRA)

Am 9. September erreichte die Aktie der Münchener Rück mit 255,70 EUR ein neues Rallyhoch. Damit war der Weg eigentlich frei, um auch die letzten Verluste aus der Corona-Krise wettzumachen und ein neues Jahreshoch anzusteuern. Immerhin konnte mit diesem kurzfristig neuen Hoch der kurz zuvor erfolgte Ausbruch aus der seit Sommer laufenden Range bestätigt werden. Damals notierte die Aktie lange Zeit unterhalb von ca. 242,50 EUR und pendelte dort seitwärts.

Mit dem Ausbruch aus der Range nach oben war eigentlich der Startschuss für eine neue Kaufwelle gefallen. Am Ende aber reichte das Kaufinteresse nicht aus, um einen solchen Trend zu etablieren. Bei 255,70 EUR schalteten sich die Verkäufer wieder ein und mit ihnen fiel der Kurs in die alte Range zurück. Als sich diese Entwicklung abzeichnete, kam es am 21. September zu einer heftigen Stop-Loss-Welle. Im Anschluss stabilisierte sich der Aktienkurs im Bereich der alten Rangeunterstützung.

Die Käufer können nicht überzeugen!

Über mehr als eine Stabilisierung im Preisbereich um 218 EUR sind die Käufer in den letzten Tagen leider nicht hinausgekommen. Eigentlich bestand hier die Möglichkeit, einen kurzfristigen Boden auszubilden. Die heutigen Verluste machen den Käufern erneut einen Strich durch die Rechnung. Momentan läuft man große Gefahr, die aktuelle Konsolidierung bärisch aufzulösen und dies wiederum könnte zu weiteren Abgaben in den Preisbereich von 200 EUR führen. Hier gibt es diverse kleinere Unterstützungen, die der Aktie Halt geben könnten. Falls dies noch nicht gelingt, dürfte man sich auf 173,45 EUR konzentrieren.

Angesichts solcher Aussichten wäre es also keine schlechte Idee, wenn die Bullen zügig Druck machen und ihrerseits Kurse oberhalb von 224 EUR etablieren. Damit wäre man zurück in der alten Range und könnte im Gegenzug noch einmal den Widerstandsbereich bei 240 EUR ansteuern.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Tradingcoach)