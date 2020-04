Münchener Rück zeichnet in Erneuerungsrunde mehr Geschäft

München (Reuters) - Die Preise in der Schaden-Rückversicherung ziehen nach Angaben von Weltmarktführer Münchener Rück weiter an.

In der Erneuerungsrunde für die zum 1. April auslaufenden Verträge habe die Münchener Rück "sehr, sehr gute Preisanhebungen" erreicht, sagte Vorstandsmitglied Torsten Jeworrek am Mittwoch auf der Online-Hauptversammlung in München. Das Unternehmen habe dies genutzt, um deutlich mehr Geschäft zu zeichnen. Grund dafür seien unter anderem die Taifune der vergangenen zwei Jahre in Japan. Die April-Erneuerungsrunde ist deutlich kleiner als die im Januar und Juli; dabei geht es vor allem um Verträge auf den asiatischen Märkten.