Mützenich hofft auf schnelle Waffenlieferung in die Ukraine

BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hofft auf eine schnelle Lieferung der versprochenen deutschen Kriegswaffen in die Ukraine zur Verteidigung gegen den russischen Angriff. "Die ukrainischen Streitkräfte wehren sich gegen diesen Überfall, aber offensichtlich auch viele Freiwillige", sagte Mützenich am Sonntag vor der Sondersitzung des Bundestags in Berlin.

Er hoffe, dass die deutschen Waffen "relativ schnell" einen Beitrag dazu leisten können, die Ukraine zu verteidigen und den russischen Präsidenten Wladimir Putin zur Einsicht zu bringen. "Der russische Präsident hat einen Angriffskrieg befohlen. Wir wollen, dass sich die Ukraine verteidigen kann. Und deswegen ist das in diesem Moment eine richtige Entscheidung gewesen."

Die Bundesregierung hatte am Samstag entschieden, der Ukraine 1000 Panzerfäuste und 500 "Stinger"-Raketen zur Luftabwehr an die Ukraine zu liefern. Zudem gab sie grünes Licht für Exporte von Waffen anderer Länder, die ursprünglich aus Deutschland stammen./mfi/DP/stk