Mützenich: Scholz wird Fragen belastbar beantworten

BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich rechnet damit, dass sich Vizekanzler Olaf Scholz am Mittwoch im Bundestag umfassend zu seiner Rolle in Skandalen um fragwürdige Finanzgeschäfte erklärt. Er habe den Vizekanzler nicht nur als auskunftsfreudig erlebt, "sondern mit belastbaren Informationen", sagte Mützenich am Dienstag vor einer Fraktionssitzung. So werde Scholz auch bei der anstehenden Regierungsbefragung im Bundestag auftreten.

Der SPD-Politiker stellt sich am Mittwoch nicht nur einer Befragung in der Bundestagssitzung, sondern auch Fragen des Finanzausschusses. Bei dieser Sitzung sollen sogenannte Cum-Ex-Geschäfte im Zusammenhang mit der Hamburger Warburg Bank im Mittelpunkt stehen. Es gibt Berichte über Treffen von Scholz mit Christian Olearius, dem Mitinhaber der Bank, im Jahr 2016, als der heutige SPD-Kanzlerkandidat noch Hamburger Bürgermeister war.

Scholz steht außerdem im Zusammenhang mit dem Bilanzskandal beim Zahlungsabwickler Wirecard in der Kritik.