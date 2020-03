Mützenich setzt Frist für rasche Aufnahme von Flüchtlingskindern

Berlin (Reuters) - SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich baut in der Koalition Druck für eine rasche Aufnahme von unbegleiteten Kindern aus den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln auf.

"Ich erwarte, dass wir für Deutschland noch bis zum Ende der Woche eine Regelung zugunsten der Kinder erreichen", erklärte Mützenich am Donnerstag. Er begrüßte, dass sich Luxemburg, Finnland, Frankreich und andere in einer humanitären Geste bereiterklärt hätten, schutzbedürftige Kinder aufzunehmen. "Es war gut, dass der deutsche Innenminister in diesem Zusammenhang eine ähnliche Haltung eingenommen hat", sagte Mützenich mit Blick auf Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU). Ein entscheidender Anstoß sei der Vorschlag des luxemburgischen Außenministers Jean Asselborn, dass jedes europäische Land pro einer halben Million Einwohner zehn Kinder oder Jugendliche aufnehmen sollte.