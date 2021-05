MultiBank Group meldet rekordverdächtige Finanzzahlen für 2020 mit einem Jahresumsatz von mehr als 5 Billionen US-Dollar

Die MultiBank Group, weltweit der Forex- und CFD-Broker Nummer 1, verkündet einen Rekord bei den Finanzzahlen für 2020. Das preisgekrönte Finanzdienstleistungsunternehmen meldete einen Bruttogewinn von mehr als 139 Millionen US-Dollar für das Jahr und damit einen beeindruckenden Anstieg von 62 % gegenüber dem Ergebnis von 2019 von über 85 Millionen US-Dollar.

Mit einem Jahresumsatz von mehr als 5 Billionen US-Dollar für die MultiBank Group im Jahr 2020 verzeichnet der globale Gigant ein rekordverdächtiges Jahr. Angesichts solcher Zahlen und eines durchweg kräftigen Wachstums ist es kein Wunder, dass die MultiBank Group einer der größten weltweiten Anbieter von Finanzderivaten weltweit ist.

Über ihre Tochtergesellschaften auf fünf Kontinenten ist die MultiBank Group mit elf weltweiten Aufsichtsbehörden die am stärksten regulierte Gruppe, die weltweit einen hohen Standard in der Branche setzt und eine beispiellose Transparenz für ihre Kunden gewährleistet. Von Jahr zu Jahr verzeichnet die Gruppe durchgängig Wachstum bei den wichtigsten Kennzahlen, getragen durch außergewöhnliche Ergebnisse in den wichtigsten strategischen Schwerpunktbereichen und die Professionalität der technologischen Infrastruktur.

Mit Australien, Deutschland, Österreich, Spanien, Zypern, USA, Mexiko, VAE, Kuwait, Jordanien, Türkei, Südafrika, Nigeria, China, Hongkong, Singapur, Malaysia, Philippinen, Vietnam, den Britischen Jungferninseln, den Kaimaninseln und Vanuatu unterhält die MultiBank Group weltweit 25 Niederlassungen.

Naser Taher, Chairman der MultiBank Group, sagte:

„Das Jahr 2020 war mehr als außerordentlich und ich bin sehr stolz auf diese rekordverdächtigen Finanzzahlen. Die Ergebnisse sind Zeugnis für unseren Anspruch, unseren Kunden preisgekrönte Technologien, Plattformen und Dienstleistungen zu bieten, und natürlich für unser fantastisches Team. Die Ergebnisse aus dem Jahr 2020 sind für uns ein weiterer Ansporn, uns mit besonderem Engagement für den Erhalt unserer starken Position auf dem Markt einzusetzen. Wir setzen große Hoffnungen in das Jahr 2021 und freuen uns darauf, als Unternehmen weiter zu wachsen.“

Weitere Informationen über die MultiBank Group finden Sie unter www.multibankfx.com.

