Mundipharma schließt Partnerschaft mit Samsung Bioepis zur Vermarktung von Biosimilaren in Hongkong und Taiwan

Mundipharma gab heute eine Partnerschaft mit Samsung Bioepis bekannt. Ziel dieser Partnerschaft ist die Vermarktung der ersten Gruppe der Biosimilar-Kandidaten von Samsung Bioepis in Taiwan und Hongkong.

Die Partnerschaft umfasst Biosimilar-Kandidaten von Samsung Bioepis im Bereich der Immunologie und Onkologie, einschließlich SB5 (Adalimumab), SB4 (Etanercept), SB3 (Trastuzumab) und SB8 (Bevacizumab).

Dabei agiert Mundipharma als exklusiver Vermarktungspartner, während Samsung Bioepis als Zulassungsinhaber (MAH) weiterhin für die klinische Entwicklung, die regulatorische Zulassung und die Herstellung der Biosimilare verantwortlich bleibt.

„Diese Partnerschaft kombiniert die bewährte Plattform von Samsung Bioepis für die Biosimilarentwicklung mit der kommerziellen Kompetenz, der Marktkenntnis und der Fähigkeit von Mundipharma, mehr Patienten den Zugang zu bewährten Behandlungsmethoden zu verschaffen“, erklärte Raman Singh, Mundipharma CEO. „Die Partnerschaft hilft, die Patientenerfordernisse in puncto immunologische und onkologische Therapien in zwei wichtigen Territorien in Asien zu erfüllen“, ergänzte er.

Über Mundipharma

Mundipharma ist ein globales Netzwerk aus unabhängigen, verbundenen Unternehmen in Privatbesitz, das die pharmazeutischen Märkte weltweit abdeckt. Mundipharma ist ein hervorragendes Beispiel für ein Unternehmen, das kontinuierlich hochwertige Produkte liefert und dabei die Werte lebt, denen sich das Unternehmen verschrieben hat. Unsere Mission lautet, das Leiden von Krebs- und Schmerzpatienten zu lindern und so ihre Lebensqualität deutlich zu verbessern. Mundipharma will Patienten mit schwerwiegenden und schwächenden Krankheiten neuartige Behandlungsoptionen in Bereichen wie Schmerztherapie, Onkologie, onkologisch gestützte Behandlung, Augenheilkunde, Atemwegserkrankungen und Gesundheitsfürsorge erschließen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.mundipharma.com.sg.

Über Samsung Bioepis Co., Ltd.

Samsung Bioepis wurde 2012 gegründet und ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich der Realisierung einer Gesundheitsversorgung verschrieben hat, die für alle zugänglich ist. Durch Innovationen in der Produktentwicklung und ein klares Bekenntnis zu Qualität will Samsung Bioepis das weltweit führende biopharmazeutische Unternehmen werden. Samsung Bioepis entwickelt eine breite Pipeline mit Biosimilar-Kandidaten, die ein ganzes Spektrum von Therapiegebieten abdecken, darunter Immunologie, Onkologie, Augenheilkunde und Hämatologie. Samsung Bioepis ist ein Joint Venture zwischen Samsung BioLogics und Biogen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.samsungbioepis.com. Folgen Sie uns auf den sozialen Medien – Twitter, LinkedIn.

