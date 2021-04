Munich Re lädt zur virtuellen Hauptversammlung

Der weltweit größte Rückversicherer Munich Re (ISIN: DE0008430026) wird an diesem Mittwoch seine virtuelle Hauptversammlung abhalten. Munich Re will eine im Vergleich zum Vorjahr unveränderte Dividende von 9,80 Euro je Aktie an die Aktionäre ausschütten. Beim derzeitigen Aktienkurs von 257,80 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 3,80 Prozent. Seit dem Jahr 1970 gab es keine Dividendenkürzung mehr.

Munich Re erzielte im ersten Quartal ein vorläufiges Nettoergebnis von ca. 600 Mio. Euro (Vorjahr: 221 Mio. Euro), wie am 20. April berichtet wurde. Über die endgültigen Ergebnisse des ersten Quartals wird Munich Re am 6. Mai berichten.

Der DAX-Konzern erzielte im Geschäftsjahr 2020 einen Gewinn von 1,21 Mrd. Euro nach 2,71 Mrd. Euro im Vorjahr. Geprägt war das Geschäftsjahr von hohen Schäden im Zusammenhang mit Covid-19. Das operative Ergebnis sank von 3,43 Mrd. Euro auf 1,99 Mrd. Euro. Die gebuchten Bruttobeiträge stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 6,7 Prozent auf 54,89 Mrd. Euro. Die Solvenzquote lag zum Ende des Jahres bei ca. 208 Prozent (31.12.2019: 237 Prozent).

Munich Re strebt für das Jahr 2021 einen Gewinn auf Vor-Pandemie-Niveau von 2,8 Mrd. Euro an. Erwartet werden dabei Covid-19-bedingte Belastungen in deutlich geringerem Umfang als im Jahr 2020. Munich Re mit Sitz in München wurde im Jahr 1880 gegründet und besteht aus den Geschäftsfeldern Rückversicherung und ERGO sowie dem Vermögensmanager MEAG.

