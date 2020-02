Munich Re plant Aktienrückkauf - Aktie kurz auf Tageshoch

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Rückversicherer Munich Re will Aktien im Wert von bis zu einer Milliarde Euro zurückkaufen. Auf Basis des derzeitigen Kursniveaus entspräche das etwa 3,9 Millionen Aktien, beziehungsweise 2,7 Prozent des Grundkapitals, teilte der Dax-Konzern am Mittwoch in München mit. Das Rückkaufprogramm soll nach der Hauptversammlung am 29. April starten und bis spätestens zur Hauptversammlung im nächsten Jahr laufen. An der Börse erreichte die Aktie des Unternehmens nach Bekanntgabe des Rückkaufs kurzzeitig ihr Tageshoch, bevor sie um mehr als 1 Prozent ins Minus abrutschte./kro/eas