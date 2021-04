Musk - Autopilot bei tödlichem Unfall in Texas nicht aktiviert

Houston (Reuters) - Nach dem tödlichen Unfall eines Tesla in der Nähe der Stadt Houston ist unklar, ob das Auto autonom unterwegs war.

Am Dienstag werde ein Durchsuchungsbefehl Tesla zugestellt, um Daten des Fahrzeugtyps Model S zu sichern, das in Texas verunglückt ist, erklärte die zuständige Polizeibehörde der Nachrichtenagentur Reuters am Montag. Auslöser der Durchsuchung ist ein Tweet https://twitter.com/elonmusk/status/1384254194975010826 des Firmenchefs Elon Musk. "Die bisher sichergestellten Datenprotokolle zeigen, dass der Autopilot nicht aktiviert war", schrieb der Elektroauto-Pionier. Zu Begründung führte er an, dass das autonome Fahren nur bei Straßen mit Spurlinien aktiviert werden könne - diese Straße habe aber keine.

Zwei Männer waren am Sonntag in ihrem Tesla gegen einen Baum geknallt und im Wrack verbrannt. Laut Polizeiangaben saß niemand am Steuer.