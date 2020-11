Musk besucht erneut Gigafabrik von Tesla in Brandenburg

Berlin (Reuters) - Tesla-Chef Elon Musk besucht erneut die im Bau befindliche Gigafabrik im brandenburgischen Grünheide.

Der Privatjet sei auf dem erst kürzlich eröffneten Flughafen BER gelandet, erfuhr Reuters am Donnerstag. Erst Anfang September war der Firmenchef in Grünheide gewesen. Musk kündigte per Tweet an, am Freitag Ingenieure vor Ort interviewen zu wollen. Tesla will ab Sommer in Grünheide mit der Produktion starten. Bisher gibt es allerdings noch keine endgültige Baugenehmigung. Insidern zufolge ist der Grünheider Gigafabrik-Chef Evan Horetsky inzwischen nicht mehr für den weltgrößten Elektroautobauer aus den USA tätig.