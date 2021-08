Musk hofft auf erste Tesla-Produktion in Deutschland im Oktober

(Konkretisiert Überschrift)

Berlin (Reuters) - Tesla-Chef Elon Musk hofft darauf, dass im neuen Werk in Grünheide bei Berlin die ersten Autos schon im Oktober vom Band rollen.

Dies kündigte er am Freitag bei einem Treffen mit Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet auf dem Werksgelände an. Laschet plädierte bei einem gemeinsamen Auftritt mit Musk dafür, die Hürden für Investitionen in Deutschland abzubauen. Erforderlich sei, Entscheidungswege zu verkürzen und Bürokratie abzubauen. "Wir müssen schneller werden", sagte der CDU-Chef. "Wir müssen entfesseln, die Fesseln, die im Moment Entscheidungen hemmen, müssen weg, damit wir die Energiewende, die Verkehrswende schaffen." Er lobte den Weg von Tesla, mit dem Bau des Werkes in Grünheide begonnen zu haben, obwohl die Investition aufgrund von Klagen durch Gerichte noch gestoppt werden könnte.