Musk steigt bei Twitter ein - und Wall Street leicht im Plus (Stream ab 14:50 Uhr)

Elon Musk hat das Management die letzten Monate oft kritisiert. Wie diesen Montag bekannt wird, hat der Gründer von Tesla nun eine 9,2% Beteiligung an dem SoMe-Konzern erworben. Starbucks Gründer Howard Schultz sitzt wieder als CEO im Sattel und gibt als erste Amtshandlung eine Pause bei den Aktienrückkäufen bekannt. Der Wert tendiert schwächer. Ansonsten startet die Wall Street mit einem leichten Plus in den Tag. China-Tech führt die Gewinnerliste an.

