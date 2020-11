MUSS MAN SICH SORGEN MACHEN ?!

Im Dow Jones definiert sich besagte Barriere über das Allzeithoch bei 29.568 Punkten, im S&P500 über die Oberkante eines seit 2018 bestehenden gewaltigen Megaphons in Höhe 3.550 Punkten. Welche Nachricht hat die Potenz, diese beiden Barrieren wegzusprengen ? Zulassung der Corona-Impfstoffe ? Start der Impfkampagnen ? Trumps öffentliches Eingeständis seiner Wahlniederlage gegen den laut seiner Aussage "schwächsten US Präsidentschaftskandidaten der US Geschichte" ? (Was übrigens bedeutet, dass er (Trump) noch schwächer war als der schwächste Kandidat). Oder sind die nächsten Leitzinsentscheide Auslöser für Ausbruchbewegungen ?

Das Sentiment bereitet mir Unbehagen! Ich kenne keine Investmentbank, die in ihrem Jahresausblick 2021 nicht bullisch ist. Keine. In der Vergangenheit führte ein solches Sentiment Setup sehr oft zumindest zunächst zum Gegenteil der von den Banken angekündigten Marktbewegungen.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)