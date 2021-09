MUTARES - Aktie stürmt nach Prognoseerhöhung auf neue Hochs

Mutares SE & Co. KGaA - WKN: A2NB65 - ISIN: DE000A2NB650 - Kurs: 26,200 € (XETRA)

Einen wirklich guten Lauf hatte ich in den vergangenen Monaten bei der Analyse der Mutares-Aktie. Sogar kurzfristig etwas auf die Euphoriebremse zu treten erwies sich im April als richtig, die Kaufzone zwischen 22 und 21 EUR wurde sauber erreicht. Im Juli wechselte ich wiederum auf long und das heutige neue Allzeithoch zeigt, dass auch das nicht die schlechteste Entscheidung gewesen ist.

Das Management der Beteiligungsgesellschaft holt heute im wahrsten Sinne des Wortes den Prognosehammer aus dem Schrank. Aber der Reihe nach. Zum einen meldet Mutares, dass der Umsatz 2021 aller Voraussicht nach bei 2,4 Mrd. EUR liegen wird, was einem Plus gegenüber 2020 von 50 % entsprechen würde. Zum anderen sind die Verantwortlichen langfristig aber nun deutlich optimistischer gestimmt als zuvor und planen für das Jahr 2023 anstelle von Erlösen von mindestens 3 Mrd. EUR nun einen Umsatz von mindestens 5 Mrd. EUR. Auf Holdingebene wollen sie mittel- bis langfristig ein Nettoergebnis von 1,8 bis 2,2 % des Konzernumsatzes zu erreichen.

Um den Unterschied einmal deutlich zu machen: Nimmt man den Mittelwert von 2 % dieser Spanne, käme man 2023 auf ein Nettoergebnis von 100 Mio. EUR anstelle von ursprünglich in Aussicht gestellten 60 Mio. EUR. Bei Kursen von 28,00 EUR beläuft sich die Marktkapitalisierung von Mutares aber gerade einmal auf gut 420 Mio. EUR. Ohne Kapitalerhöhungen dürfte es zwar nicht gehen, dennoch zeigt dieses Beispiel, was bei Erreichen der Prognose im Kurs noch drin wäre.

Aus charttechnischer Sicht gibt es sowieso nichts zu meckern. Das neue Hoch bestätigt den langfristigen Aufwärtstrend. Das nächste Ziel sehe ich im Bereich von 33 EUR. Wer gerne mit festen Stopps arbeitet, könnte Absicherungen nun unter 20,25 EUR nachziehen.

Fazit: Die Beteiligungsgesellschaft Mutares liefert weiterhin eine ansprechende, aber natürlich auch nicht risikolose Story. Die Ziele sind hoch gesteckt. Werden sie erreicht, wird der Titel sich spätestens 2023 in ganz anderen Kursregionen bewegen.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. EUR 1,58 2,48 2,91 Ergebnis je Aktie in EUR 1,79 3,15 1,97 KGV 16 9 14 Dividende je Aktie in EUR 1,50 1,50 1,50 Dividendenrendite 5,26 % 5,26 % 5,26 % *e = erwartet

mutares-Aktie (Monatschart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)