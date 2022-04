Mutares gibt Dividende bekannt

Die Münchner Beteiligungsgesellschaft Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) will eine im Vergleich zum Vorjahr unveränderte Gesamtdividende von 1,50 Euro für das Geschäftsjahr 2021 ausbezahlen, wie am Donnerstag berichtet wurde. Der Dividendenbetrag setzt sich aus einer Basisdividende von 1,00 Euro je Aktie und einer zusätzlich vorgeschlagenen Performance-Dividende für das Geschäftsjahr 2021 in Höhe von 0,50 Euro je Aktie zusammen.

Beim derzeitigen Aktienkurs von 21,65 Euro und der geplanten Gesamtdividende besteht die aktuelle Dividendenrendite bei 6,93 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 17. Mai 2022 statt. Der Geschäftsbericht 2021 wird am 12. April 2022 veröffentlicht.

Mutares wurde 2008 gegründet. Das Unternehmen erwirbt Unternehmensteile großer Konzerne und von mittelständischen Unternehmen in Umbruchsituationen. Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmen mit einem Umsatz von 100 Mio. bis 500 Mio. Euro aus den Segmenten Automotive & Mobility, Technology & Engineering sowie Goods & Services.

