MUTARES - Große Kapitalerhöhung belastet

Mutares SE & Co. KGaA - WKN: A2NB65 - ISIN: DE000A2NB650 - Kurs: 23,000 € (XETRA)

Bislang lief es für die Mutares-Aktie im Jahr 2021 blendend. Das letzte Update meinerseits gab es Anfang September bei Kursen um 27,50 EUR. Der Wert erreichte anschließend ein neues Allzeithoch bei glatt 30 EUR und befindet sich seither im Rückzug.

Neben einem schwachen Gesamtmarktumfeld sorgt in dieser Woche auch die Meldung über eine Kapitalerhöhung für Verkaufsdruck. Bereits im September schrieb ich: Ohne Kapitalerhöhungen dürfte es zwar nicht gehen, dennoch zeigt dieses Beispiel, was bei Erreichen der Prognose im Kurs noch drin wäre. Die nun angekündigte Verwässserung ist aber definitiv nicht ohne. Bis zu 5.140.439 neue Aktien will die Beteiligungsgesellschaft ausgeben, womit die Aktienanzahl um rund ein Drittel steigen wird. Der Bezugskurs der neuen Aktien liegt bei 19,50 EUR. Der Bezugsrechtehandel beginnt am kommenden Montag und geht bis 11. Oktober, 12:00 Uhr. Die Einnahmen durch die Kapitalmaßnahme belaufen sich auf bis zu 100 Mio. EUR brutto.

Der Vorstand erklärt den Schritt wie folgt: "Wir prüfen derzeit eine Vielzahl von Möglichkeiten, die unser weiteres Wachstum beschleunigen könnten. Mehr Portfoliounternehmen bedeutet, dass wir mehr eigene Berater in unserem Operations Team beschäftigen können. Mit dem Wachstum des Portfolios steigen auch die Umsatzerlöse der Holding, die zusammen mit den Dividenden aus dem Portfolio und den Exit-Erlösen den ausschüttungsfähigen Gewinn der Holding erhöhen und den Shareholder Value deutlich steigern. Wir beabsichtigen, unsere finanzielle Flexibilität zu nutzen, um so viele Akquisitionsmöglichkeiten wie möglich wahrzunehmen, die unseren Investitionskriterien entsprechen. Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats sowie ein wesentlicher Aktionär der Gesellschaft haben ihre Unterstützung der Kapitalerhöhung zum Ausdruck gebracht und mitgeteilt, dass sie beabsichtigen, Neue Aktien in Höhe von insgesamt ca. 20 % der angebotenen Neuen Aktien zu zeichnen. Dies zeigt, dass wir von unserem Wachstumskurs überzeugt sind und dass wir erst am Anfang einer großen Reise stehen", so Johannes Laumann, CIO der Mutares Management SE.

Aus technischer Sicht ist es nun wenig verwunderlich, dass sich der Wert dem Bezugskurs der neuen Aktien bei 19,50 EUR annähern wird. Darüber wartet aber zwischen 22 und 21 EUR eine solide charttechnische Unterstützungszone, an der der Wert wieder gen Norden abdrehen könnte. Eine weitere Unterstützung notiert bei 18,85 EUR. Der übergeordnete Aufwärtstrend ist weiter intakt, ein solch großer Schritt muss aber erst einmal verdaut werden, was einige Wochen, wenn nicht Monate, dauern kann.

Fazit: Am grundsätzlichen Aufwärtsfahrplan bei der Aktie halte ich fest. Investierte bleiben dabei. Interessierte Neueinsteiger warten Umkehrkerzen ab, der Verkaufsdruck ist derzeit noch hoch. Eine Stabilisierung zwischen 22 und 21 EUR wäre ideal.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. EUR 1,58 2,63 3,03 Ergebnis je Aktie in EUR 1,79 20,20 -2,82 KGV 13 1 - Dividende je Aktie in EUR 1,50 1,50 1,75 Dividendenrendite 6,52 % 6,52 % 7,61 % *e = erwartet

mutares-Aktie (Monatschart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)