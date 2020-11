Mutares: Hinweis auf starke Unterbewertung

Den Ausführungen von SMC-Research zufolge wächst Mutares dank mehrerer Akquisitionen sehr stark und steht nun vor der größten Übernahme der Firmenhistorie. SMC-Analyst Holger Steffen hat daraufhin sein Kursziel für die Aktie angehoben und sieht den fairen Wert sehr deutlich über dem aktuellen Kurs.

Am 9. November habe Mutares gemäß SMC-Research ein verbindliches Angebot für die Übernahme der Saint-Gobain-Tochter Lapeyre SAS abgegeben. Lapeyre sei auf die Herstellung und den Vertrieb von Produkten für die Hausrenovierung spezialisiert und erwirtschafte mit ca. 3.500 Mitarbeitern einen Umsatz von 641 Mio. Euro (Jahr 2019). Der potenzielle Kandidat für das Segment Goods & Services wäre die größte Akquisition der Mutares-Geschichte.

In den ersten drei Quartalen habe Mutares bereits sechs Zukäufe erfolgreich abgeschlossen. Zusammen mit den sieben im Vorjahr finalisierten Akquisitionen führe das zu einem starken Wachstum der Gruppe. Nach einem Umsatzwachstum um 59 Prozent auf 452,7 Mio. Euro im dritten Quartal haben die Erlöse in den ersten neun Monaten um 47 Prozent auf 1.073,3 Mio. Euro zugelegt. Von dem Akquisitionsprozess profitiere auch das berichtete EBITDA sehr stark, das sich um 84 Prozent auf 134,7 Mio. Euro erhöht habe. Dabei haben Erträge aus günstigem Erwerb (Bargain Purchases) für einen Ergebnisbeitrag in Höhe von 168,2 Mio. Euro (Vorjahr: 74,2 Mio. Euro) gesorgt.

In Summe profitiere Mutares nach Meinung der Analysten deutlich von dem rasanten Wachstumskurs. Das zeige sich insbesondere auch in den Beratungserlösen der Holding, die in den ersten neun Monaten bereits von 13,3 auf 23,0 Mio. Euro gestiegen seien und die Basis zur Erwirtschaftung eines ausschüttungsfähigen Gewinns darstellen würden.

Die Dynamik liege hier noch über den Erwartungen der Analysten, weswegen SMC-Research die Prognose für den Überschuss der Muttergesellschaft in 2020 und den Folgeperioden erneut angehoben habe. Infolgedessen habe sich das Kursziel des Researchhauses von 20,00 auf 22,00 Euro weiter erhöht, was trotz der zuletzt erfreulichen Performance weiter auf eine starke Unterbewertung hinweise. Daher bekräftige SMC-Research das Urteil „Buy“.

