MUTARES - Zum Zunge schnalzen

Mutares SE & Co. KGaA - WKN: A2NB65 - ISIN: DE000A2NB650 - Kurs: 22,400 € (XETRA)

In den größten Hype seit langer Zeit bei der Aktie von Mutares erschien Anfang April eine Analyse von mir, mit der ich etwas auf die Euphoriebremse treten wollte. Bei einem Kursstand von 22,50 EUR beschien ich dem Papier zwar noch Potenzial bis 26 EUR. Anschließend sollte aber eine ausgeprägte Konsolidierung zurück in den Bereich 22 bis 21 EUR starten. Ich zitiere: "Es bietet sich an, sich die Aktie als inzwischen Outperformer der vergangenen Monate in Deutschland auf die Watchlist zu nehmen. Nach mehrwöchigen Konsolidierungen im Bereich von 22 und 21 EUR könnte man zumindest als Trader wieder mit einem besseren Chance-Risiko-Verhältnis zugreifen."

Im Anschluss hätte es analytisch nicht besser laufen können. Der Wert erreichte bei 26,05 EUR und damit im Idealbereich für den Abschluss einer Welle 3 das Hoch und konsolidierte anschließend zurück bis zum Ausbruchsniveau. Das Junitief lag bei 20,25 EUR, seither zeigt die Tendenz wieder aufwärts.

Fundamental geht es weiter in großen Schritten voran. Die Beteiligungsgesellschaft vermeldete heute bereits die siebte Buy-Side-Transaktion im Jahr 2021. Mutares will die Rasche Umformtechnik GmbH & Co. KG übernehmen. Der Deal ist als Ergänzung für PrimoTECS gedacht, stärkt deren Präsenz in Deutschland und ermöglicht die Expansion der Produkte auf andere Branchen. Rasche ist ein Hersteller von Schmiedeteilen durch Warmumformung und kommt auf einen Umsatz von rund 30. Mio. EUR. Aber auch auf der Verkaufsseite war Mutares aktiv. Ende Juni wurde der 73,25-%-Anteil an der STS Group an die Adler Pelzer Group veräußert.

Für die Mutares-Aktie spricht neben einer inzwischen durchaus ansehnlichen Kursentwicklung allen voran eine überdurchschnittliche Dividendenrendite von über 6,7 %. Da die Vorstände große Aktienpakete halten, haben diese durchaus auch ein hohes Eigeninteresse, die Ausschüttungen weiter hoch zu halten.

Aus charttechnischer Sicht liegt inzwischen eine andere Ausgangslage als noch im April vor. Der überhitzte Zustand im Chart ist abgebaut. Ein Restrisiko besteht noch in Richtung 18,85 EUR. Das nächste mittel- bis langfristige Ziel lautet 33 EUR.

Fazit: Fundamental ist der Newsflow bei Mutares weiterhin sehr gut. Aus charttechnischer Sicht wurde die im April genannte Kaufzone erreicht. Im Laufe des Jahres sollte eine weitere Aufwärtswelle starten, die langfristig Kurse um 33 EUR ansteuern kann.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. EUR 1,58 2,45 2,96 Ergebnis je Aktie in EUR 1,79 3,34 -0,01 KGV 12 7 - Dividende je Aktie in EUR 1,50 1,50 1,50 Dividendenrendite 6,74 % 6,74 % 6,74 % *e = erwartet

Mutares-Aktie (Monatschart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)