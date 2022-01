Mutige Wette: 20.000 Euro investiert in Innovative Industrial Properties bringen mehr als 560 Euro Dividende!

Wer jetzt 20.000 Euro in Innovative Industrial Properties investiert, der erhält 560 Euro Dividende. Die erste Erkenntnis dahinter: Es handelt sich um eine Dividendenrendite in Höhe von 2,8 % bei dem Real Estate Investment Trust. Allerdings geht es noch weiter: Das ist schließlich nicht das Einzige.

Wer sich zu einer solch mutigen Wette entschließt, der kann mehr erwarten. Mehr Chancen, aber auch ein größeres Risiko. Blicken wir auf den unternehmensorientierten Gesamtmix. Sowie auch darauf, warum ziemlich schnell mehr als 560 Euro Dividende p. a. folgen kann.

20.000 Euro in Innovative Industrial Properties?!

20.000 Euro in Innovative Industrial Properties zu investieren, das ist ohne Zweifel mutig. Aber mit Blick auf das Chance-Risiko-Verhältnis vielleicht gar nicht so unattraktiv, wenn man sowieso ein größeres Portfolio bereits besitzt und diese Position nicht zu sehr prägend ist. Kleiner Hinweis: Das ist etwas, das du selbst entscheiden musst.

Neben ca. 2,8 % Dividendenrendite ist der US-amerikanische Cannabis-REIT im Moment nämlich mit einem Kurs-FFO-Verhältnis von ca. 30,4 bewertet. Auch das ist kein Value-Schnäppchen. Für das langfristige Wachstumspotenzial ist dieser Wert jedoch alles andere als verkehrt. In den vergangenen nicht einmal fünf Jahren seit dem Börsengang hat sich die Dividende schließlich bereits ver-10-facht und auch die Funds from Operations je Aktie sind entsprechend mitgewachsen. Das Management des Real Estate Investment Trust befindet sich in einer noch immer frühen Phase des Wachstums.

Innovative Industrial Properties baut sich ein größeres Portfolio an Cannabis-Immobilien auf. Von Produktionsstätten bis hin zu vereinzelten Verkaufsimmobilien ist das Portfolio derzeit geprägt. Wobei im letzten Quartal 29 Zukäufe hinzukamen. Das heißt: Das Fundament für ein deutlich zweistelliges Wachstum bei den Funds from Operations existiert weiter. Dadurch wirkt das Kurs-FFO-Verhältnis im Moment so preiswert.

Risikoseitig besteht die Gefahr, dass die Cannabis-Branche sich durch die Legalisierung auf US-Bundesebene auch an anderen Stellen Fremdmittel holen kann. Wobei eine andere Theorie drin besteht, dass das den finalen Boom in diesem Segment auslöst, wovon Innovative Industrial Properties aufgrund vieler neuer Märkte ebenfalls profitieren kann. Mit dem Wachstumsmarkt im Rücken ist die Chance jedenfalls alles andere als unattraktiv.

Stärkstes Wachstum vorbei, aber …

Das stärkste Wachstum ist bei Innovative Industrial Properties daher vielleicht vorbei. Dafür gibt es jetzt eine Phase, in der das Portfolio mit inzwischen über 100 Einheiten diversifizierter ist und mehr Qualität vorhanden sein könnte. 20.000 Euro in die Aktie zu investieren ist natürlich eine ordentliche Hausnummer. Mit zwei, drei Jahren weiterem starken Dividendenwachstum besteht jedoch die Chance, dass die Dividendenrendite womöglich in den mittleren einstelligen Prozentbereich klettert.

Ob dir das Chance-Risiko-Verhältnis zusagt, das ist natürlich eine andere Frage. 560 Euro Dividende und die Perspektive auf Wachstum sind jedenfalls ziemlich attraktiv. Im Zweifel ist die Aktie natürlich auch mit geringeren Einsätzen einen näheren Blick wert.

