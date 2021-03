Mutmaßlicher Helfer der Bataclan-Attentäter von 2015 in Italien festgenommen

Rom (Reuters) - Mehr als fünf Jahre nach den Anschlägen islamischer Extremisten in Frankreich mit 130 Toten ist in Italien ein mutmaßlicher Helfer festgenommen worden.

Der 36-jährige Algerier werde verdächtigt, den damaligen Tätern gefälschte Dokumente verschafft zu haben, teilte die Polizei mit. Er sei in der Stadt Bari festgenommen worden. Weitere Details dazu sollten noch am Montag auf einer Pressekonferenz mitgeteilt werden.

Bei den Anschlägen am 13. November 2015 waren in Paris 130 Menschen getötet worden, Hunderte weitere wurden verletzt. Die Täter hatten mit Bomben und Schusswaffen unter anderem den Musik-Club Bataclan und Restaurants angegriffen. Zu den Taten hatte sich die Extremisten-Miliz IS bekannt.